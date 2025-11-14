النيابة تصرح بدفن قائد دراجة نارية اصطدم بالرصيف في المقطم

18 حجم الخط

صرحت نيابة المقطم الجزئية، بدفن جثة قائد دراجة نارية بعد أن ارتطم بالرصيف على طريق كورنيش المقطم، مما أسفر عن مصرع الشاب، وتم نقله لمشرحة المستشفى.

وقامت الخدمات المرورية بسحب الدراجة وتسيير الحركة المرورية بعد رفع آثار الحادث.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن سبب انقلاب الدراجة النارية اصطدامها بالرصيف نتيجة انفجار الإطار الأمامي ومصرع قائدها جراء ارتطام رأسه بالأرض.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من قسم شرطة المقطم تضمن ورود بلاغًا من الأهالي أفاد بوقوع حادث مروري على طريق كورنيش المقطم ووفاة شاب في الحادث.

تم تحرير المحضر وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

