الجمعة 05 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

السن المحدد لصرف قرض الأطباء من بنك القاهرة

بنك القاهرة
بنك القاهرة
18 حجم الخط

يبحث الكثير من الأطباء عن الفئة العمرية المحدد لها الحصول على قرض الأطباء من فروع  بنك القاهرة.

وقال مسئولون بنك القاهرة أنه تحدد عمر المقترض من  25 عامًا حتى 65 عامًا في نهاية مدة القرض

ويأتي على قائمة الشروط الواجبة للحصول على قرض الاطباء من بنك القاهرة تقديم كارنيه نقابة الأطباء.

الهدف من التمويل

تمويل التكاليف الاستثمارية لشراء الأجهزة والمعدات الطبية 
مدة النشاط 
حد أدنى 3 سنوات
مدة القرض 
من 6 أشهر حتى 84 شهرًا
الحد الأدنى لقيمة القرض
20 ألف جم
الحد الأقصى لقيمة القرض 
2 مليون جم
نسبة التمويل 
90% من الأجهزة والمعدات الطبية أو المستلزمات وفقًا لعرض السعر المقدم
الدفعة المقدمة 
10% من قيمة الأجهزة والمعدات الطبية وفقا لعرض السعر المقدم
نسبه عبء الدين 
50 % (من الدخل المحتسب)
المستندات المطلوبة
 صورة من بطاقة تحقيق الشخصية سارية
 صورة من كارنيه النقابة
 صورة ترخيص المنشأة الطبية صادرة من وزارة الصحة أو نقابة الأطباء
 عرض سعر للأجهزة أو المعدات المطلوب تمويلها من الهيئة المصرية للشراء الموحد أو عرض سعر واحد من المورد أو الوكيل متضمن تفاصيل الجهاز أو المعدة الطبية المزمع شراؤها
 السجل التجاري الخاص بالمورد
 صورة من البطاقة الضريبية 
 ترخيص مزاولة المهنة صادر من وزارة الصحة أو نقابة الأطباء.

ويعد القرض برنامجًا تمويليًّا غير مضمن للأطباء من أعضاء نقابات المهن الطبية أصحاب العيادات: 
(بشري - أسنان  - علاج طبيعي).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأطباء الهيئة المصرية للشراء الموحد البطاقة الضريبية بنك القاهرة بطاقة تحقيق الشخصية هيئة المصرية للشراء الموحد قرض الاطباء من بنك القاهرة قرض الاطباء نقابة الأطباء وزارة الصحة

الأكثر قراءة

موعد قرعة كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

الليلة، سحب قرعة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع يومي لليمون والبطاطس وانخفاض الطماطم

موعد مباراة المغرب ضد عمان في كأس العرب والقنوات الناقلة

طريقة عمل فول بالسجق النباتي، مشبع وصحي

من السواحل الشمالية إلى القاهرة، خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم

موعد قمة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد

السن المحدد لصرف قرض الأطباء من بنك القاهرة

خدمات

المزيد

السن المحدد لصرف قرض الأطباء من بنك القاهرة

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الجمعة

تعرف على عقوبة العبث بمعدات السكك الحديد والمحظورات المحددة بالقانون

9 خطوات لدعم المصدرين من بنك مصر

المزيد

انفوجراف

أغلى 10 لاعبين في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أعظم الطاعات، فضائل الصلاة على سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالهروب من مواجهة المشاكل

دعاء ثاني جمعة من جمادى الآخرة لفك الكرب وإزالة الهم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads