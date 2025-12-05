السن المحدد لصرف قرض الأطباء من بنك القاهرة

18 حجم الخط

يبحث الكثير من الأطباء عن الفئة العمرية المحدد لها الحصول على قرض الأطباء من فروع بنك القاهرة.

وقال مسئولون بنك القاهرة أنه تحدد عمر المقترض من 25 عامًا حتى 65 عامًا في نهاية مدة القرض

ويأتي على قائمة الشروط الواجبة للحصول على قرض الاطباء من بنك القاهرة تقديم كارنيه نقابة الأطباء.

الهدف من التمويل

تمويل التكاليف الاستثمارية لشراء الأجهزة والمعدات الطبية

مدة النشاط

حد أدنى 3 سنوات

مدة القرض

من 6 أشهر حتى 84 شهرًا

الحد الأدنى لقيمة القرض

20 ألف جم

الحد الأقصى لقيمة القرض

2 مليون جم

نسبة التمويل

90% من الأجهزة والمعدات الطبية أو المستلزمات وفقًا لعرض السعر المقدم

الدفعة المقدمة

10% من قيمة الأجهزة والمعدات الطبية وفقا لعرض السعر المقدم

نسبه عبء الدين

50 % (من الدخل المحتسب)

المستندات المطلوبة

صورة من بطاقة تحقيق الشخصية سارية

صورة من كارنيه النقابة

صورة ترخيص المنشأة الطبية صادرة من وزارة الصحة أو نقابة الأطباء

عرض سعر للأجهزة أو المعدات المطلوب تمويلها من الهيئة المصرية للشراء الموحد أو عرض سعر واحد من المورد أو الوكيل متضمن تفاصيل الجهاز أو المعدة الطبية المزمع شراؤها

السجل التجاري الخاص بالمورد

صورة من البطاقة الضريبية

ترخيص مزاولة المهنة صادر من وزارة الصحة أو نقابة الأطباء.

ويعد القرض برنامجًا تمويليًّا غير مضمن للأطباء من أعضاء نقابات المهن الطبية أصحاب العيادات:

(بشري - أسنان - علاج طبيعي).

