حوادث

القبض على شخص بتهمة نشر مقاطع عبر الإنترنت تحرض على البلطجة بشبرا الخيمة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخص لنشره مقاطع تحرض على البلطجة عبر الإنترنت بشبرا الخيمة.


أكدت تحريات قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بتصوير ونشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مشاهد تحرض على أعمال البلطجة وتعديًا على القيم المجتمعية.

تفاصيل الواقعة وضبط المتهم

تمكن فريق البحث من تحديد وضبط المتهم، وهو عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وبحوزته هاتف محمول. وبالفحص الفني للهاتف تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

اعترف المتهم أنه قام بتصوير هذه المقاطع ونشرها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

الإجراءات القانونية
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وإحالته للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.

الجريدة الرسمية