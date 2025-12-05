سلوت يكشف سبب وضع محمد صلاح على دكة البدلاء في ليفربول

18 حجم الخط

تحدث الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، عن استبعاد محمد صلاح نجم الفريق من تشكيل الريدز في آخر مواجهتين بالدوري الإنجليزي، أمام وست هام يونايتد وسندرلاند على الترتيب.

وقال أرني سلوت بالمؤتمر الصحفي لمباراة ليدز يونايتد: "أتفهم أن الأمر يستحق هذا الاهتمام، بسبب ما قدمه صلاح لهذا النادي ولزملائه، على مدار 6 أو 7 سنوات".

سلوت يدافع عن قرارته

وأضاف: "إذا لم أُشرِك اللاعبين الجدد في المباريات فسيؤدي ذلك إلى انتقادات من الجمهور.. لذلك من الطبيعي أن يعلق الجميع عندما لا يلعب صلاح".

محمد صلاح لاعب اسثتنائى

وتابع: الفرعون المصري لاعب استثنائي بالنسبة لنا في ليفربول، وهو دائمًا في ذهني سواء إذا كان سيبدأ بشكل أساسي أو من مقاعد البدلاء.

ويحل ليفربول ضيفًا على ليدز يونايتد، بحلول الساعة 7:30 مساء غد السبت، لحساب منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ14



ويتواجد محمد صلاح في مركز متأخر في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 4 أهداف أي بفارق 11 هدفا عن هالاند متصدر جدول الترتيب الموسم الجاري.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 14

1- إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 15 هدفا.

2- إيجور تياجو برينتفورد 11 هدفا.

3- داني ويلبيك برايتون 7 أهداف.

3- جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 7 أهداف.

4- أنطوان سيمنيو بورنموث 6 أهداف.

5- فيل فودين مانشستر سيتي 5 أهداف.

5- بيدرو نيتو تشيلسي 5 أهداف.

5- ريتشارليسون توتنهام 5 أهداف.

5- بريان مبويمو مانشستر يونايتد 5 أهداف.

5- نيك فولتماده نيوكاسل يونايتد 5 أهداف.

6- كودي جاكبو ليفربول 4 أهداف.

6- محمد صلاح ليفربول 4 أهداف.

6- فيكتور جيوكيرس آرسنال 4 أهداف.

6- بوكايو ساكا آرسنال 4 أهداف.

6- بيريشي إيزي آرسنال 4 أهداف.

6- جايدون أنتوني بيرنلي 4 أهداف.

6- زيان فليمينج بيرنلي 4 أهداف.

6- جواو بيدرو تشيلسي 4 أهداف.

6- إنزو فيرنانديز تشيلسي 4 أهداف.

6- برونو جيمارايش نيوكاسل يونايتد 4 أهداف.

6- إليمان ندياي إيفرتون 4 أهداف.

6- دونيل مالين أستون فيلا 4 أهداف.

6- إيلي جونيور كروبي بورنموث 4 أهداف.

6- كالوم ويلسون وست هام 4 أهداف.

6- ويلسون إيزيدور سندرلاند 4 أهداف.

6- لوكاس نميتشا ليدز يونايتد 4 أهداف.

