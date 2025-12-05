الجمعة 05 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سلوت يكشف سبب وضع محمد صلاح على دكة البدلاء في ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح
18 حجم الخط

تحدث الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، عن استبعاد  محمد صلاح نجم الفريق من تشكيل الريدز في آخر مواجهتين بالدوري الإنجليزي، أمام وست هام يونايتد وسندرلاند على الترتيب.

وقال أرني سلوت بالمؤتمر الصحفي لمباراة ليدز يونايتد: "أتفهم أن الأمر يستحق هذا الاهتمام، بسبب ما قدمه صلاح لهذا النادي ولزملائه، على مدار 6 أو 7 سنوات".

سلوت يدافع عن قرارته

وأضاف: "إذا لم أُشرِك اللاعبين الجدد في المباريات فسيؤدي ذلك إلى انتقادات من الجمهور.. لذلك من الطبيعي أن يعلق الجميع عندما لا يلعب صلاح".

محمد صلاح لاعب اسثتنائى

وتابع: الفرعون المصري لاعب استثنائي بالنسبة لنا في ليفربول، وهو دائمًا في ذهني سواء إذا كان سيبدأ بشكل أساسي أو من مقاعد البدلاء.

ويحل ليفربول ضيفًا على ليدز يونايتد، بحلول الساعة 7:30 مساء غد السبت، لحساب منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ14


ويتواجد محمد صلاح في مركز متأخر في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 4 أهداف أي بفارق 11 هدفا عن هالاند متصدر جدول الترتيب الموسم الجاري.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 14

1- إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 15 هدفا.
2- إيجور تياجو برينتفورد 11 هدفا.
3- داني ويلبيك برايتون 7 أهداف.
3- جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 7 أهداف.
4- أنطوان سيمنيو بورنموث 6 أهداف.
5- فيل فودين مانشستر سيتي 5 أهداف.
5- بيدرو نيتو تشيلسي 5 أهداف.
5- ريتشارليسون توتنهام 5 أهداف.
5- بريان مبويمو مانشستر يونايتد 5 أهداف. 
5- نيك فولتماده نيوكاسل يونايتد 5 أهداف.
6- كودي جاكبو ليفربول 4 أهداف.
6- محمد صلاح ليفربول 4 أهداف.
6- فيكتور جيوكيرس آرسنال 4 أهداف.
6- بوكايو ساكا آرسنال 4 أهداف.
6- بيريشي إيزي آرسنال 4 أهداف.
6- جايدون أنتوني بيرنلي 4 أهداف.
6- زيان فليمينج بيرنلي 4 أهداف.
6- جواو بيدرو تشيلسي 4 أهداف.
6- إنزو فيرنانديز تشيلسي 4 أهداف.
6- برونو جيمارايش نيوكاسل يونايتد 4 أهداف.
6- إليمان ندياي إيفرتون 4 أهداف.
6- دونيل مالين أستون فيلا 4 أهداف.
6- إيلي جونيور كروبي بورنموث 4 أهداف.
6- كالوم ويلسون وست هام 4 أهداف.
6- ويلسون إيزيدور سندرلاند 4 أهداف.
6- لوكاس نميتشا ليدز يونايتد 4 أهداف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

آرني سلوت ليفربول محمد صلاح

مواد متعلقة

موقف محمد صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 14

فان دايك يعلق على استبعاد محمد صلاح من تشكيل ليفربول الأساسي

نجم ليفربول يكشف الشروط والتوقيت المناسب لرحيل آرني سلوت

الأكثر قراءة

موعد قرعة كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

الليلة، سحب قرعة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة

موعد مباراة المغرب ضد عمان في كأس العرب والقنوات الناقلة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع يومي لليمون والبطاطس وانخفاض الطماطم

موعد قمة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد

ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 200 مليون جنيه من النصب والاحتيال

سلوت يكشف سبب وضع محمد صلاح على دكة البدلاء في ليفربول

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

خدمات

المزيد

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

السن المحدد لصرف قرض الأطباء من بنك القاهرة

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

أغلى 10 لاعبين في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسجد بني بياضة بالمدينة المنورة وقصة أول صلاة جمعة في الإسلام

أعظم الطاعات، فضائل الصلاة على سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالهروب من مواجهة المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads