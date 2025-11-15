السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 9 رجال و6 سيدات بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول بالجيزة

ضبط 9 رجال و6 سيدات
ضبط 9 رجال و6 سيدات لـ استغلال الأطفال فى أعمال التسول
18 حجم الخط

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 9 رجال و6 سيدات–لـ 10منهم معلومات جنائية؛ لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة.

مكافحة جرائم استغلال الأحداث 
 

وعثر بصحبة المتهمين على 20 حدثًا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

أمن المنافذ يحرر 70 قضية متنوعة من بينها تزوير المستندات

ضبط 4 ملايين جنيه في قضايا النقد الأجنبي و7 أطنان دقيق خلال 24 ساعة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اطفال الاحداث إستغلال الأطفال الأحداث إستغلال الأحداث استغلال الاطفال استجداء المارة اعمال التسول واستجداء المارة أطفال الأحداث فى أعمال التسول

مواد متعلقة

أمن المنافذ يحرر 70 قضية متنوعة من بينها تزوير المستندات

ضبط 4 ملايين جنيه في قضايا النقد الأجنبي و7 أطنان دقيق خلال 24 ساعة

أزمات في المرحلة الأولى بانتخابات النواب.. مشاجرات بين أنصار مرشحين في قنا والفيوم.. إطلاق نار ابتهاجًا في مطروح والفيوم.. وهذه حقيقة تعطيل حملة دعائية بالشروق

الأمن يكشف تفاصيل اعتداء معلم على طالب داخل مدرسة بدمياط

ضبط 159 ألف مخالفة مرورية و62 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين خلال 24 ساعة

إعلان يقود الشرطة لضبط تاجر أسلحة بيضاء في الزقازيق

كشف ملابسات فيديوهات ادعاء مرشح بمجلس النواب القبض على عدد من أنصاره بالشروق

"طلق مراتك وإلا هحبسك لو رجعت مصر"، الأمن يكشف حقيقة تهديد ضابط شرطة لمواطن

الأكثر قراءة

موعد مباراة تونس والنمسا في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

موعد مباراة البرازيل والسنغال والقنوات الناقلة

انخفاض كبير في البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 15 نوفمبر 2025

كيف ينظر الإسلام لمسألة تناسخ الأرواح؟ دار الإفتاء تجيب

بالأسماء، إصابة 31 شخصا في انقلاب أتوبيس نقل عام بالوادي الجديد

سعر الفراخ اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المشاط: الصحة ركيزة استراتيجية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة

منافس الأهلي بالكأس، المصرية للاتصالات الفريق الوحيد الذي يقوده مدرب أجنبي

خدمات

المزيد

سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف ينظر الإسلام لمسألة تناسخ الأرواح؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير رؤية أكل التين في المنام وعلاقته بوظيفة جديدة بعائد مادي كبير

دعاء الصباح لجلب الرزق وشكر النعمة، احرص عليه

المزيد
الجريدة الرسمية