أخبار مصر: زلزال يضرب كريت وبيان من البحوث الفلكية للمصريين، نجاة والدة رونالدو من الموت، تفاصيل أمركنة الشرع بالبيت الأبيض

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

زلزال بقوة 5 ريختر يضرب جزيرة كريت باليونان وبيان من البحوث الفلكية للمصريين

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الشبكة القومية للزلازل سجلت اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 4:58 فجرًا هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر على بعد 63 كيلومترًا من غرب جزيرة كريت باليونان وبعمق 45.90 كم وفي خط عرض 35.34 شمال وخط طول 22.82 شرقًا.

ضبط راكب أجنبي حاول تهريب 5 كيلو حشيش داخل وسادات بمطار القاهرة (صور)

تمكنت سلطات الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، من إحباط محاولة راكب أجنبي تهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش لداخل البلاد.

الكنيست الإسرائيلي يصادق على قانون "إعدام الأسرى" وبن غفير يحتفل بتوزيع الحلوى (فيديو)

صدَّق الكنيست الإسرائيلي، مساء الإثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين والعرب المحتجزين في السجون الإسرائيلية، فيما ظهر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وهو يوزع الحلوى.

بعد خسارة السوبر المصري، هشام نصر يكشف مصير أحمد عبد الرؤوف وجون إدوارد مع الزمالك

أكد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، أن مجلس إدارة النادي يثق تمامًا بقدرات أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق، مشددًا على أنه مدرب محترم ولديه فكر وثقافة كروية واضحة.

وصول سيارة نقل جثمان المطرب الشعبي إسماعيل الليثي إلى مستشفى ملوي بالمنيا (فيديو وصور)

وصلت، سيارة دفـن الـموتى المخصصة لنقل جثمان المطرب الراحل إسماعيل الليثي إلى مستشفى ملوي التخصصي جنوب محافظة المنيا، من أجل نقل جثمانه إلى مسقط رأسه في إمبابة استعدادا لتشييعه إلى مثواه الأخير.

وزير النقل يشهد اليوم اتفاقية توسعة محطة حاويات شرق بورسعيد

يشهد وزير النقل الفريق كامل الوزير اليوم الثلاثاء، عدد من الجلسات الهامة وتوقيع اتفاقية التوسعة لمحطة الحاويات بشرق بورسعيد والتى تديرها شركة سكاي للنقل.

من القاهرة إلى حلايب وشلاتين، الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار اليوم وغدا الأربعاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار اليوم وغدًا الأربعاء، حيث توقعت أن يشهد اليوم فرصًا ضعيفة لأمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ومدينتي حلايب وشلاتين كما توجد فرص ضعيفة جدًّا لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

من إرهابي قبل 11 شهرا إلى حليف أمريكي، كيف!.. نص حوار مذيعة فوكس نيوز المحرج مع الشرع

كشف الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" عقب الاجتماع، تفاصيل لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومسألة ارتباطه السابق مع تنظيم القاعدة وسر تغيير الإدارة الامريكية تصنيفه من إرهابي إلى حليف.

محافظ الغربية يتابع حادث انهيار سقف مصنع على العمال بالمحلة ويزور المصابين بالمستشفى (صور)

انتقل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية إلى موقع حادث انهيار سقف خرساني أثناء أعمال الصب بمصنع “وبريات” تحت الإنشاء بحي ثان المحلة الكبرى والذي أسفر عن إصابة 12 عاملًا أثناء تنفيذ الأعمال.

رد غامض، حسين الشحات يثير التساؤلات حول مصيره مع الأهلي

أثار حسين الشحات، نجم النادي الأهلي جدلًا واسعًا حول مستقبله مع الفريق قبل نهاية عقده في شهر يونيو المقبل 2026

لعبة الكراسي، ترامب يكشف عن خطة إدارته لمنع الإغلاق الحكومي في المستقبل

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لقناة "فوكس نيوز"، بأن إدارته تعمل على مشروع قانون يهدف إلى منع إغلاق الحكومة الفيدرالية في المستقبل، على غرار الجمود الحالي في مجلس الشيوخ.

أنا موجوع أوي يا صاحبي، المطرب شيكو ينعى إسماعيل الليثي بمقطع فيديو حزين

نعى المطرب الشعبي شيكو، صديقه الفنان إسماعيل الليثي، الذي وافته المنية متأثرًا بإصاباته في حادث سير مروع بمحافظة المنيا.

كان سببا في اعتزاله دوليا، عدو كريم بنزيما مرشح بقوة لتدريب اتحاد جدة السعودي

فتح ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، الباب أمام إمكانية العمل مدربا لأحد فرق الدوري السعودي للمحترفين، بعد كأس العالم 2026.

الشرع: دمشق أصبحت حليفا جيوسياسيا لواشنطن وهناك أسباب لوجودها العسكري في سوريا

قال الرئيس السوري أحمد الشرع في لقاء مع شبكة "فوكس نيوز" إن سوريا أصبحت الآن حليفًا جيوسياسيا للولايات المتحدة، ووجهة جاذبة لاستثمارات واشنطن، ولا سيما في قطاع استخراج الغاز.

أبرزها "الست" لمنى زكي، 82 فيلما يتنافسون في مهرجان مراكش السينمائي

أعلنت إدارة "المهرجان الدولي للفيلم" بمدينة مراكش المغربية عن الاختيار الرسمي للأفلام المشاركة في الدورة الـ 22، والتي ستقام في الفترة من 28 نوفمبر إلى 6 ديسمبر، حيث بلغ عددها 82 فيلمًا تمثل 31 دولة.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء، عدة مباريات في ختام دور المجموعات لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا والتي تقام في قطر وتستمر حتى 27 من نوفمبر الحالي.

بلطجي بدرجة وزير، بن غفير يحاول الاعتداء على نائب عربي رفض قانون "إعدام الأسرى" (فيديو)

أظهرت لقطات داخل الكنيست الإسرائيلي مشادة كلامية حادة كادت تتحول إلى اشتباك بالأيدي بين النائب العربي، رئيس "قائمة الجبهة العربية للتغيير"، أيمن عودة، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، خلال جلسة تصويت على قانون "إعدام الأسرى" لولا تدخل حراس البرلمان الإسرائيلي.

سأعود قريبا، زين الدين زيدان يفجر جدلا واسعا حول وجهته القادمة

فجر زين الدين زيدان، أسطورة ريال مدريد ومنتخب فرنسا، جدلًا واسعًا حول وجهته القادمة في مجال التدريب.

اليوم العالمي لـ"السناجل"، مبررات عزوف مشاهير الفن والمبدعين عن الزواج، أغربها للفلاسفة وأوقعها للكتاب

يحتفل العزاب -غير المتزوجين- في معظم دول العالم اليوم 11 نوفمبر باليوم العالمي للعزاب "السناجل" على طريقة يحيا العزوبية ولا للزواج، وقد بدأ الاحتفال بهذا اليوم بين الصينيين، عندما لاحظتْ شركة على بابا الصينية لبيع الهدايا، انخفاض المبيعات خلال شهر نوفمبر، فقامت باختراع هذا اليوم ليكون عيدًا للعزاب، وسرعان ما شاع الاحتفال بهذا اليوم في العالم.

كدتُ أموت، نجاة والدة كريستيانو رونالدو من حادث طائرة (فيديو)

نجت ماريا دولوريس دوس سانتوس أفيرو والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي من الموت أثناء عودتها بطائرة إثر حضورها لتتويج حفيدها كريستيانو جونيور بالدوري الدولي لمنتخبات تحت 16 سنة في تركيا.

يمهد الطريق لتغيير نمط العلاج، اكتشاف مذهل لـ فيتامين شائع يحد من خطر النوبات القلبية المتكررة

كشفت دراسة طبية حديثة أن اتباع نهج شخصي في علاج نقص فيتامين د يمكن أن يقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية المتكررة إلى النصف بين الناجين من النوبات القلبية.

أغلى من تذكرة المباراة، "الفيفا" يحدد أسعار مواقف السيارات المخصصة لجماهير مونديال 2026

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين جماهير كرة القدم حول العالم، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أسعار مواقف السيارات المخصصة للجماهير في بطولة كأس العالم 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.