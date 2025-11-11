من إرهابي قبل 11 شهرا إلى حليف أمريكي، كيف!.. نص حوار مذيعة فوكس نيوز المحرج مع الشرع

18 حجم الخط

كشف الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" عقب الاجتماع، تفاصيل لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومسألة ارتباطه السابق مع تنظيم القاعدة وسر تغيير الإدارة الامريكية تصنيفه من إرهابي إلى حليف.

وجاء نص مقابلة الرئيس السوري أحمد الشرع مع فوكس نيوز كالتالي:



المذيعة:

لقد رحب بك الرئيس ترامب، زعيم العالم الحر، في المكتب البيضاوي، وهذا يُعد من أعلى أشكال التكريم التي يمكن أن ينالها شخص في الولايات المتحدة. كيف جرى اللقاء؟ وما الالتزامات التي قدمتها للرئيس؟ وربما الأهم بالنسبة للأمريكيين: هل أصبحت الولايات المتحدة وسوريا الآن حليفين؟

الرئيس أحمد الشرع:

على مدى 60 عامًا، كانت سوريا معزولة عن العالم، وكان هناك فجوة بينها وبين الولايات المتحدة، وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس سوري البيت الأبيض منذ تأسيس الدولة السورية في أربعينيات القرن الماضي.



وبعد سقوط النظام السابق، دخلت سوريا عصرًا جديدًا، وسنبدأ استراتيجية جديدة مع الولايات المتحدة، وخاصة في مجالات التعاون.

المذيعة:

هل التزمت بانضمام بلادك إلى التحالف لمحاربة تنظيم داعش في الشرق الأوسط؟

الشرع:

لقد شاركنا في العديد من المعارك ضد داعش على مدى عشر سنوات، وتكبدنا خسائر كبيرة خلال تلك المعارك، وخسرنا الكثير من قواتنا.



وجود الولايات المتحدة في سوريا يجب أن يكون منسقًا مع الحكومة السورية. علينا أن نناقش هذه القضايا وأن نتوصل إلى اتفاق حولها.

المذيعة:



كنت مرتبطا بتنظيم القاعدة قبل 11 شهرا فقط، وصنفتك الحكومة الأمريكية إرهابيا أجنبيا، وكنت على قائمة المطلوبين. من الواضح أن الأمور تغيرت، فأنت الآن تلعب كرة السلة مع القادة العسكريين هنا في واشنطن وتلتقي بالرئيس ترامب. ما الذي تغير في العلاقة بين الولايات المتحدة وسوريا؟ وما الذي تغير فيك أنت؟

الشرع:



تحدثنا عن المستقبل والحاضر والهوية الوطنية. تحدثنا عن رفع العقوبات، وهناك قرار صدر في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لرفع العقوبات عني وعن آخرين.

المذيعة:

هل ناقش معك الرئيس ترامب ارتباطك السابق بتنظيم القاعدة؟

الشرع:

أعتقد أن هذا أصبح من الماضي الآن. لم نناقش ذلك. تحدثنا عن الرئيس والمستقبل وعن فرص الاستثمار في سوريا.

لم تعد سوريا تُعتبر تهديدا أمنيا، بل أصبحت حليفًا جيوسياسيًا يمكن للولايات المتحدة أن تقوم فيه باستثمارات كبيرة، وخاصة في مجال استخراج الغاز.

المذيعة:

سيدي الرئيس، هل تشعر بالندم لأن تنظيم القاعدة نفذ تلك الهجمات التي أودت بحياة ثلاثة آلاف أمريكي؟

الشرع:

كنت في التاسعة عشرة من عمري فقط، كنت صغيرًا جدًا، ولم تكن لدي أي سلطة لاتخاذ القرارات في ذلك الوقت، ولم يكن لي أي علاقة بالأمر. ولم تكن القاعدة موجودة في منطقتي حينها.



نحن نأسف على كل مدني قُتل، وندرك أن الناس يعانون من ويلات الحرب، وخاصة المدنيين الذين يدفعون الثمن دائمًا، وهذا هو ثمن الحرب.

المذيعة:

قال البيت الأبيض إن الرئيس ترمب يريد انضمام سوريا إلى اتفاقات أبراهام، التي تقوم على الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية ذات سيادة. هل توافق على ذلك؟

الشرع:

الوضع في سوريا مختلف عن وضع الدول الموقعة على اتفاقات أبراهام.



فسوريا لها حدود مع إسرائيل، وإسرائيل تحتل هضبة الجولان منذ عام 1967.

نحن لن ندخل في مفاوضات حاليًا، وربما تتوصل إدارة الرئيس ترامب في المستقبل إلى مثل هذا النوع من التفاهمات.

المذيعة:

نفهم أن سلفك، بشار الأسد، يعيش حياة مريحة في موسكو، ولا يواجه العدالة. ما الذي تفعله إدارتك لضمان محاسبته على الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب السوري؟

الشرع:

لقد شاركت روسيا بطريقة أو بأخرى في الحرب ضد الشعب السوري.

وأحد بنود المفاوضات مع سوريا هو أن المطلوبين يجب أن يُسلَّموا إلى القضاء السوري. الروس لديهم وجهة نظر مختلفة، لكن العدالة يجب أن تسود.

أنشأنا لجنة عدالة انتقالية حتى يُحاسب كل من ارتكب جرائم.

المذيعة:

قبل هذا اللقاء، تحدثنا مع عائلة أوستن تايس، الجندي والصحفي الأمريكي الذي اختُطف في سوريا عام 2012. العائلة شكرتك على التزامك بإعادة جمع العائلات التي فُصلت خلال عهد النظام السابق، لكنها تريد أن تعرف: ماذا تفعل لمساعدتهم في العثور على أوستن وبقية الأميركيين المفقودين؟

الشرع:

هناك أكثر من 250 ألف شخص مفقود، ولا نعرف أين هم.

لقد التقيت بوالدة تايس، وهي امرأة رائعة. التقت أيضا بأمي، التي مرت بتجربة مماثلة؛ فقد فقدتني لمدة سبع سنوات وظنت أنني ميت، لكنها تمسكت بالأمل وآمنت أنني ما زلت على قيد الحياة، رغم أن الجميع قالوا لها إنني رحلت.



طلبت من أمي أن تخبر والدة تايس عن تجربتها وعن مدى تفهمها لألمها لفقدان ابنها. إنها امرأة قوية جدًا، وسأفعل كل ما بوسعي لتزويدها بمعلومات مهمة عن ابنها، وعن بقية الأميركيين والمفقودين خلال السنوات الماضية.

المذيعة (جيليان تيرنر):

خلف الكاميرا، قال لي الرئيس أحمد الشرع إن الاجتماعات التي عقدها اليوم في البيت الأبيض، والتي استمرت نحو ساعتين، كانت رائعة، وكشف أنه تلقى من الرئيس ترمب قبعة “ماجا” (اجعلوا أميركا عظيمة مجددًا)، وقال إنه يعتزم أخذها معه إلى سوريا عندما يغادر الولايات المتحدة الليلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.