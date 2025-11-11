بعد خسارة السوبر المصري، هشام نصر يكشف مصير أحمد عبد الرؤوف وجون إدوارد مع الزمالك

18 حجم الخط

أكد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، أن مجلس إدارة النادي يثق تمامًا بقدرات أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق، مشددًا على أنه مدرب محترم ولديه فكر وثقافة كروية واضحة.

اجتماع قريب لتحديد مصير أحمد عبد الرؤوف

وقال هشام نصر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: “عندنا اجتماع مجلس إدارة قريب مع جون إدوارد المدير الرياضي والمسؤول عن ملف الكرة في الزمالك، والكل أشاد بأداء عبد الرؤوف بعد الفوز على بيراميدز، ولا أعرف سبب الحديث عن مستقبل المدير الفني بعد الخسارة أمام الأهلي”.

إسكواد جديد في الطريق للزمالك

وأضاف نائب رئيس الزمالك:“نحن بصدد تكوين إسكواد جديد للزمالك، طبيعي أن يكون هناك لاعبون موفقون وآخرون ليسوا على نفس المستوى، وهذا جزء طبيعي في عملية البناء. نعد الجماهير أننا سنقوم بتصحيح الأخطاء”.

وشدد هشام نصر على أن مشروع بناء فريق كبير للزمالك يحتاج وقتًا وفترات انتقالات أكثر، موضحًا: “نعمل أولًا على حل أزمة القيد، وبعدها سنبدأ في النظر لملف الانتقالات القادمة”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.