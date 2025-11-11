الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
بعد خسارة السوبر المصري، هشام نصر يكشف مصير أحمد عبد الرؤوف وجون إدوارد مع الزمالك

أحمد عبد الرؤوف،
أحمد عبد الرؤوف، فيتو
أكد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، أن مجلس إدارة النادي يثق تمامًا بقدرات أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق، مشددًا على أنه مدرب محترم ولديه فكر وثقافة كروية واضحة.

 

اجتماع قريب لتحديد مصير أحمد عبد الرؤوف 

وقال هشام نصر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: “عندنا اجتماع مجلس إدارة قريب مع جون إدوارد المدير الرياضي والمسؤول عن ملف الكرة في الزمالك، والكل أشاد بأداء عبد الرؤوف بعد الفوز على بيراميدز، ولا أعرف سبب الحديث عن مستقبل المدير الفني بعد الخسارة أمام الأهلي”.

إسكواد جديد في الطريق للزمالك

وأضاف نائب رئيس الزمالك:“نحن بصدد تكوين إسكواد جديد للزمالك، طبيعي أن يكون هناك لاعبون موفقون وآخرون ليسوا على نفس المستوى، وهذا جزء طبيعي في عملية البناء. نعد الجماهير أننا سنقوم بتصحيح الأخطاء”.

وشدد هشام نصر على أن مشروع بناء فريق كبير للزمالك يحتاج وقتًا وفترات انتقالات أكثر، موضحًا: “نعمل أولًا على حل أزمة القيد، وبعدها سنبدأ في النظر لملف الانتقالات القادمة”.

