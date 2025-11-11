الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
أخبار مصر

ضبط راكب أجنبي حاول تهريب 5 كيلو حشيش داخل وسادات بمطار القاهرة (صور)

ضبط راكب حاول تهريب
ضبط راكب حاول تهريب 5 كيلو حشيش بمطار القاهرة، فيتو
18 حجم الخط

تمكنت سلطات الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، من إحباط محاولة راكب أجنبي تهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش لداخل البلاد.

جهود جمارك مطار القاهرة الدولي

وأوضحت مصادر جمركية بمطار القاهرة الدولي، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط طيران vueling القادمة من برشلونة، أشتبت سلطات جمارك مبنى الركاب رقم 2 برئاسة الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك مبنى 2 بمطار القاهرة الدولي، في راكب أجنبي حاول الخروج من بوابة اللجنة الجمركية بسرعة دون تفتيش، فاستوقفه مصطفى محمد مصطفى مأمور اللجنة الجمركية.

وأوضحت المصادر أن بسؤاله الراكب عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أنكر ذلك، فطلب منه وضع الحقيبة والهاندباج حوزته للتفتيش على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من هيثم صلاح مأمور الجمرك، وفرج حمدي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقيبة، قام جورج الفونس مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢، بتكليف محمد مصطفى محمد دياب مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويًّا، مما أسفر عن ضبط 50 كيسًا صغيرًا في ٣ أكياس أكبر اخفاهم الراكب داخل ثلاثة "مخدات" كل واحدة داخل جراب كبير بسوسته داخل كل جراب من الثلاثة لفه من القماش تم حياكتها جيدًا.

خطوات تهريب 5 كيلو من مخدر الحشيش

وأشارت المصادر  إلى أنه بسؤال الراكب بواسطة أحمد عمر عبد القادر مدير الإدارة الاولي بالإنابة، وأيضا مدير الحركة عن سبب وجود تلك المخدات بهذا الشكل فافاد بانه يستخدمهم لعمل "مساج" وبالضغط عليهم بواسطة مأمور الجمرك القائم بالتفتيش فتلاحظ له وجود أشياء صلبة بداخلهم، وبفض الحياكة وجد كمية من الصوف الأسود مخبأ بداخل كل واحده منهم كيس مغلف به كمية من الأكياس الصغيرة بهم جوهر مخدر الحشيش بإجمالي 50 كيسًا صغيرًا بوزن 4 كيلو و950 جرامًا، وشارك في التفتيش الذاتي حسام سليمان مأمور الجمرك.

 

وأمر أحمد عمر مدير الإدارة الاولي بالانابة، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي مصطفي حلمي الجندي مدير الإدارة الاولي، وعلي الدكتور أحمد سعد المدير العام، والدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية والذي أحال الراكب للنيابة المختصة، وذلك بعد التنسيق الدائم بين الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة والإدارة المركزية لجمارك تكنولوجيا الالتزام برئاسة الدكتور سعد سالم، حيث تابع الضبط وإجراءات تحرير المحضر أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد كجوك وزير المالية، والذي وجه بتكريم القائمين بالضبط في ظل دعمه المستمر لمنظومة العمل بجمارك مطار القاهرة.

الجريدة الرسمية