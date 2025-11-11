يمهد الطريق لتغيير نمط العلاج، اكتشاف مذهل لـ فيتامين شائع يحد من خطر النوبات القلبية المتكررة

18 حجم الخط

كشفت دراسة طبية حديثة أن اتباع نهج شخصي في علاج نقص فيتامين د يمكن أن يقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية المتكررة إلى النصف بين الناجين من النوبات القلبية.



وجاءت هذه النتائج من خلال تجربة سريرية كبيرة أجراها باحثون من مركز "إنترماونتن هيلث" في سولت ليك سيتي، حيث شملت الدراسة 630 مريضًا تعرضوا لنوبة قلبية خلال شهر قبل انضمامهم للدراسة.

واستمرت هذه الدراسة الطموحة من أبريل 2017 حتى مارس 2025، وتم الكشف عن نتائجها في مؤتمر الجمعية الأمريكية للقلب العلمي لعام 2025.

واعتمد الباحثون على منهجية مبتكرة أطلقوا عليها اسم "العلاج حسب المستهدف"، حيث تم تقسيم المرضى إلى مجموعتين: الأولى تلقت العلاج التقليدي دون مراقبة لمستويات فيتامين "د"، بينما خضعت المجموعة الثانية لمراقبة دورية لمستويات هذا الفيتامين في الدم مع تعديل الجرعات بشكل منتظم لتحقيق المستوى الأمثل الذي يتجاوز 40 نانوجرامًا لكل ملليلتر.

وكشفت النتائج عن حقائق مذهلة، حيث تبين أن 85% من مرضى النوبات القلبية المشاركين في الدراسة كانوا يعانون من نقص في مستويات فيتامين "د".

والأكثر إثارة للدهشة أن أكثر من نصف المرضى في المجموعة التي تلقت العلاج المستهدف احتاجوا إلى جرعات عالية تصل إلى 5000 وحدة دولية يوميا، وهي جرعة تفوق بكثير التوصيات التقليدية التي تتراوح بين 600 إلى 800 وحدة دولية.

وبعد متابعة دقيقة للمرضى على مدى سنوات، أظهرت النتائج انخفاضا مذهلا في خطر الإصابة بنوبة قلبية ثانية بنسبة 50% بين أفراد المجموعة التي تلقت العلاج المستهدف، دون تسجيل أي آثار سلبية للجرعات العالية من فيتامين "د".

وعلقت الدكتورة هايدي ماي، الباحثة الرئيسية في الدراسة، بأن "الدراسات السابقة كانت تقدم للمرضى مكملات دون فحص مستويات فيتامين د في الدم بانتظام.

لكن بفضل العلاج المستهدف، عندما تابعنا كيفية عمل المكملات وقمنا بإجراء التعديلات، وجدنا أن المرضى خفضوا خطر إصابتهم بنوبة قلبية أخرى إلى النصف".

وتكتسب هذه النتائج أهمية عالمية خاصة في ظل الانتشار الواسع لنقص فيتامين "د"، حيث يعاني ما بين نصف إلى ثلثي سكان العالم من انخفاض مستويات هذا الفيتامين الأساسي.

ومع تراجع التعرض لأشعة الشمس بسبب تغير أنماط الحياة وزيادة الوعي بمخاطر سرطان الجلد، أصبحت المكملات الغذائية مصدرا أساسيا لهذا الفيتامين.

ويخطط الباحثون الآن لخطوة تالية مهمة تتمثل في إجراء تجربة سريرية أكبر لتأكيد هذه النتائج الواعدة، ما سيمكنهم من تقييم تأثير العلاج المستهدف بفيتامين "د" على مجموعة أوسع من الأمراض القلبية الوعائية.

ويعتقد الخبراء أن هذه الدراسة قد تمهد الطريق لتغيير الممارسات الطبية في الوقاية الثانوية من أمراض القلب، مع التركيز على أهمية التخصيص في جرعات الفيتامينات والمكملات الغذائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.