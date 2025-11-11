زلزال بقوة 5 ريختر يضرب جزيرة كريت باليونان وبيان من البحوث الفلكية للمصريين

18 حجم الخط

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الشبكة القومية للزلازل سجلت اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 4:58 فجرًا هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر على بعد 63 كيلومترًا من غرب جزيرة كريت باليونان وبعمق 45.90 كم وفي خط عرض 35.34 شمال وخط طول 22.82 شرقًا.

وأشار المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيان إلى أنه لم يرد للمعهد شعور المواطنين بالهزة دون وقوع أي إصابات وخسائر.

ووجه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، العديد من النصائح للمواطنين لمواجهة الزلازل وجاءت كالآتي:

1_ عدم استخدام المصعد الكهربائي تجنبًا لأي أعطال

2_ فصل الكهرباء والغاز

3_ الالتزام بالهدوء وعدم الفزع

4_ عدم اللجوء إلى النوافذ والرفوف المتحركة وتمدد تحت كنبة أو طاولة كبيرة الحجم

5 _ الابتعاد عن الشاطئ تجنبا لأى موجات فيضانية وعدم الاقتراب منه قبل ١٢ ساعة

6_ للموجودين في المدارس الخروج إلى الفضاء واستخدام مخرج الطوارئ



وتضمن الدليل الاسترشادي الذي أصدره المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، الأماكن التي تتأثر في مصر بالزلازل وأخطرهم منطقة شرق البحر المتوسط والتي تؤثر في "مدن الساحل الشمالي، رشيد، الإسكندرية، دمياط" ويصل إلى أجزاء من الدلتا ونهر النيل.

وشهدت المنطقة زلزال ١٩٥٥ بقوة 6.8 ريختر وشعر به سكان مصر وأحدث دمارًا محدودًا في مدن الإسكندرية والبحيرة والدلتا وأدى إلى مقتل ٢٢ شخصًا.



وأما بخصوص منطقة أخدود البحر الأحمر وخليجى العقبة والسويس فيصل النشاط الزلزالي فيها إلى المتوسط وفوق المتوسط ويتسم بتكرارية عالية.



وتؤثر الزلازل في هذه المنطقة على محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومحافظات القناة والقاهرة والدلتا وشهدت في عام ١٩٩٥ زلزال بقوة ٧.٢ ريختر بخليج العقبة وتأثر الأردن وفلسطين ومصر والسعودية وتسبب في تدمير جزئي في بعض أرصفة ميناء نويبع وأحد الفنادق وأحدث شروخًا في بعض المباني والطرق وفي المناطق الجبلية المحيطة.

