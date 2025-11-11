اليوم العالمي لـ"السناجل"، مبررات عزوف مشاهير الفن والمبدعين عن الزواج، أغربها للفلاسفة وأوقعها للكتاب

18 حجم الخط

يحتفل العزاب -غير المتزوجين- في معظم دول العالم اليوم 11 نوفمبر باليوم العالمي للعزاب "السناجل" على طريقة يحيا العزوبية ولا للزواج، وقد بدأ الاحتفال بهذا اليوم بين الصينيين، عندما لاحظتْ شركة على بابا الصينية لبيع الهدايا، انخفاض المبيعات خلال شهر نوفمبر، فقامت باختراع هذا اليوم ليكون عيدًا للعزاب، وسرعان ما شاع الاحتفال بهذا اليوم في العالم.



أيضًا من الأسباب التي قيل إنها تسببت في الاحتفال بـ يوم العزاب لكنها في الصين أيضًا بدأ في جامعة ننيانج الصينية عام 1993 أن احتفل الطلاب في أحد أيام نوفمبر بأنفسهم ومن لم يجد أحدًا يهتم به كان يشتري هدية لنفسه من متجر الهدايا، ولارتفاع عدد العزاب في الصين حدث انتعاش في بيع الهدايا بالمحلات ووصلت المبيعات إلى مئات الدولارات ليصبح أكبر يوم للتجارة في العالم، ويتم فيه جلسات البحث عن الذات.

يوم يعبر عن الحياة بدون شريك

والعزاب هم الذين اختاروا أو حالت أوضاعهم الحياة دون شريك حياة -أي زواج- وظلوا في حياة العزوبية، ويرجع اختيار 11/ 11 يومًا للعزاب لأنه يعبر عن الوحدة باستخدام الرقم 1 الذي يجسد العزوبية متكررًا.

الخروج عن الروتين

ولكل بلد شكل وطريقة للاحتفال بـ يوم العزاب، حيث يحتفل العزاب دائمًا بطريقة غير تقليدية بالخروج عن الروتين اليومي، فالبعض يفضل سفر شلة العزاب إلى الأماكن المهجورة حيث الجبال الشاهقة والصحراء الممتدة، أو رحلات السفاري بعيدًا عن الأجواء التقليدية حيث يقومون بالتأمل.

الفيلسوف الألماني نيتشه



وهناك الكثير من العباقرة والمبدعين رفضوا الزواج في حياتهم وفضلو العزوبية منهم العالم البريطاني إسحاق نيوتن الذىي وهب حياته للعلم، الرسام ليوناردو دافنشىي والموسيقار بيتهوفن، والفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه الذي يرى أن الفيلسوف المتزوج شيء مخجل ولا يمكن تصوره والفيلسوف الحقيقي يرفض الزواج ويتهرب منه بكل هلع ورعب. لماذا؟ لأن الزواج يقف في طريقه كعقبة كأداء بل مهلكة تمنعه من التوصل إلى القمة: قمة الفكر والإبداع. ثم يطرح هذا السؤال: من الفيلسوف الكبير الذي كان متزوجًا حتى الآن؟ كلهم كانوا عزابًا من هيراقليطس إلى أفلاطون إلى ديكارت إلى سبينوزا ولايبنتز وكانط وشوبنهاور. ولا واحد منهم كان متزوجًا. بل أكثر من ذلك لا يمكن تصورهم كمتزوجين وذلك لأن الفيلسوف المتزوج أضحوكة أو مهزلة ليس إلا.

فرصة لتحقيق الذات

تختلف آراء الأدباء العرب في العزوبية، حيث يرى البعض أنها حرية وفرصة للنمو الروحي والعقلاني وتحقيق الذات، مثل ميخائيل نعيمة الذي اختارها للتفرغ للتأمل، بينما يرى آخرون أنها تجربة قاسية وتحتاج إلى رفيق في الحياة كما ورد في بعض الأشعار، كما أن العزوبية لها فوائد عملية مثل الحرية والوقت للذات وتحقيق الأحلام وتجنب النزاعات.



ويعتبر الشاعر كامل الشناوي من أشهر العزاب في الزمن الجميل وهو يبرر عزوبيته ويقول: الإنسان نفسه مشكلة فكيف يتزوج مشكلة أخرى، في حياتي أكثر من حب ولو أن الحب لا يصيب القلب إلا مرة واحدة، وأكثر من امرأة وأكثر من مشكلة، وعندما كنت أصلح للزواج لم نكن نملك المال، ثم جاء الاستقرار المادي في سن لا تصلح للزواج، وعلى كل فقد فاتني القطار وتجاوزت سن الزواج، وفي النهاية أنا غير نادم على أني لم أتزوج، فحياتي الطويلة لم تخلُ من الحب وأرى أن الحب لا يصيب القلب إلا مرة واحدة ثم بعد ذلك يتكرر ويكون انعكاسًا للحب الأول لكنه ليس حبًّا جديدًا.



ومن أشهر العزاب أيضًا الأديب عباس العقاد الذي رحل وقد تخطى التسعين ولم يتزوج بالرغم من أنه أحب أكثر من واحدة فيقول: إنني لم أتزوج ولا يمكن أن أتزوج لسبب هو لأن الزواج يفقدني جزءًا من حريتي وأنا رجل أحب أن أحتفظ بحريتي كاملة ولذلك لم أنتسب إلى حزب فكيف أتزوج؟

فكرى أباظة

من الكتاب العزاب الصحفي فكري أباظة الذي كان صاحب مقولة أعشق العزوبية ولن أتزوج ولو شنقوني، والشاعر جبران خليل جبران الذي عاش أعزبَ حتى مات بالرغم من حبه الشديد لمي زيادة دون أن يراها.

بشارة واكيم ودعوة والدته

ومن النجوم الذين فضلوا العزوبية في حياتهم النجم بشارة واكيم الذي أضرب عن الزواج بسبب خوفه من أن تتحقق دعوة والدته التي كانت ترددها كلما أثار غضبها "روح إلهي يبتليك بجوازة تهد حيلك"، وكان يرى أن الزواج أكبر مقلب في الحياة، الفنان سمير صبري الذي قال: إن كفة الفن عندي كانت دائمًا أرجح أمام فكرة الزواج ومن هنا جاءت العزوبية، والعازب الشهير سليمان نجيب الذي خشي الزواج لأنه في نظره يجلب النكد.

عبد الحليم حافظ



والفنانان عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش عاشا عزابًا طوال حياتهما بسبب المرض الذي فرض عليهما ذلك بالرغم من قصص الحب المتعددة لكل منهما، وهناك أيضًا الوزير الفنان فاروق حسني من أشهر العزاب فيتساءل: ليه دائمًا في مصر يجب أن يكون هناك شريك الحياة موجودًا وأن هناك شيئًا ناقصًا.

