سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

سعر الفاكهة اليوم، شهدت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025، تباينًا ملحوظًا مع طرح غالبية أصناف الفاكهة الشتوية، وفق أحدث قوائم الأسعار في أكبر أسواق الجملة بالقاهرة الكبرى.

أسعار البرتقال والموالح

البرتقال البلدي: بين 10 و14 جنيهًا.

البرتقال السكري: من 10 إلى 14 جنيهًا.

البرتقال أبو سرة: بين 10 و20 جنيهًا.

البرتقال الملكي / كيموكوات بين 20 و25 جنيهًا.

اليوسفي: بين 6 و16 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

أسعار العنب اليوم

العنب الأصفر المستورد: بين 120 و150 جنيهًا.

العنب الأسود المستورد: بين 120 و150 جنيهًا.

أسعار التفاح بأنواعه

التفاح جولدن: بين 50 و80 جنيهًا.

التفاح المستورد: بين 50 و100 جنيه للكيلو.

التفاح السوري/اللبناني: من 50 إلى 80 جنيهًا.

فاكهة موسمية

التين البرشومي: بين 15 و25 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

الجوافة: من 15 إلى 23 جنيهًا.

الرمان: بين 15 و30 جنيهًا.

الفراولة: من 18 إلى 22 جنيهًا.

الكنتالوب: بين 6 و14 جنيها.

الكاكا: بين 27 و37 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

المانجو كيت: بين 50 و80 جنيهًا.

مانجو مستورد سوداني: بين 40 و70 جنيهًا.

أسعار البطيخ اليوم

بطيخة وزن 10 كجم: بين 80 و100 جنيه.

بطيخة وزن 8 كجم: بين 48 و64 جنيهًا.

بطيخة وزن 6 كجم: بين 24 و36 جنيهًا.

الخوخ والبرقوق والفواكه المستوردة

الخوخ المستورد: نحو 60 جنيهًا للكيلو.

البرقوق المستورد: من 50 إلى 80 جنيهًا.

الكمثرى المستوردة: بسعر 150 جنيهًا للكيلو.

أسعار الموز

الموز بلدي: بين 15 و25 جنيهًا للكيلو.

الموز المستورد: من 40 إلى 70 جنيهًا.

موز بيكو: بين 30 و36 جنيهًا.

الموز المغربي: من 22 إلى 30 جنيهًا.

