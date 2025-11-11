لعبة الكراسي، ترامب يكشف عن خطة إدارته لمنع الإغلاق الحكومي في المستقبل

18 حجم الخط

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لقناة "فوكس نيوز"، بأن إدارته تعمل على مشروع قانون يهدف إلى منع إغلاق الحكومة الفيدرالية في المستقبل، على غرار الجمود الحالي في مجلس الشيوخ.



وقال ترامب: "نحاول تقديم مشروع قانون، كما تعلمون، مشروع القانون، أو مشروع قانون لا يُمكن تكراره أبدًا. لا يُمكن إغلاق الحكومة لمجرد محاولة إعادة التفاوض على اتفاق".

وتنص هذه القاعدة الحاسمة على ضرورة موافقة 60 صوتًا كحد أدنى لإغلاق مشروع قانون قبل طرحه للتصويت.



وادعى ترامب لاحقًا أن الديمقراطيين سيلغون حق التعطيل بمجرد استعادة الأغلبية في الكونجرس.

وأشار إلى أنهم يخططون لجعل بورتوريكو ومقاطعة كولومبيا ولايتين جديدتين لضمان حصول الديمقراطيين على المزيد من المقاعد في الكونجرس.

ومن جانبه أعرب زعيما الأغلبية الجمهورية في مجلسي الشيوخ والنواب، جون ثون ومايك جونسون، عن مخاوفهما بشأن هذا الاقتراح، مشيرين إلى أنه قد يأتي بنتائج عكسية على الجمهوريين مستقبلًا إذا فقدوا أغلبيتهم في مجلس الشيوخ.

