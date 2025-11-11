أغلى من تذكرة المباراة، "الفيفا" يحدد أسعار مواقف السيارات المخصصة لجماهير مونديال 2026

18 حجم الخط

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين جماهير كرة القدم حول العالم، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أسعار مواقف السيارات المخصصة للجماهير في بطولة كأس العالم 2026.



ووصلت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة تراوحت بين 75 و175 دولارًا في اليوم الواحد، متجاوزة في بعض الحالات سعر تذكرة مباراة كاملة في بطولات سابقة.

ويبدو أن الفيفا يسعى لتوسيع دائرة أرباحه من المونديال المقبل الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعيدا عن التذاكر وحقوق البث، إذ أطلق موقعا إلكترونيا رسميا لحجز مواقف السيارات مخصصا لحاملي التذاكر، ليضيف بذلك مصدر دخل جديدا ضمن منظومة تسويقية ضخمة للبطولة المنتظرة.

وأشارت التقارير إلى أن الأسعار في ملاعب مثل "هارد روك" بميامي تبدأ من 75 دولارًا لمباريات دور المجموعات، وترتفع تدريجيًّا لتصل إلى 175 دولارًا في مباريات نصف النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث.



أما في ملعب "لينكولن فاينانشال فيلد" بفيلادلفيا، فتبدأ تكلفة الموقف من 115 دولارًا في الدور الأول، وهي أسعار تفوق للمقارنة قيمة تذاكر الفئة الثالثة في مونديال قطر 2022، التي بلغت 69 دولارًا فقط.

ويرجع السبب الأساسي في هذه الأسعار المبالغ فيها إلى الطبيعة اللوجستية الفريدة للبطولة، إذ تعتمد المدن الأمريكية بشكل كبير على السيارات الخاصة، على عكس الجماهير الأوروبية التي تستخدم شبكات النقل العام.



وبحسب تقرير لموقع "ذا أتلتيك"، فإن الفيفا سيستحوذ على أجزاء كبيرة من المواقف المحيطة بالملاعب لأغراض أمنية وإنشاء مناطق ضيافة فاخرة، مما يقلل المساحات المتاحة للجماهير ويرفع الأسعار بشكل مصطنع.

ورغم إطلاق الموقع المخصص للحجز من خلال شركة "JustPark"، لا تزال التفاصيل غير واضحة في بعض المدن مثل لوس أنجلوس وأتلانتا وميتلايف فيلد الذي سيستضيف المباراة النهائية حيث لم تُدد مواقع المواقف بدقة بعد.

كما أن التصاريح غير قابلة للاسترداد، وبعض المواقع تتطلب السير لمسافات طويلة تصل إلى 18 دقيقة من مكان الركن إلى البوابات.

وفي محاولة لتخفيف حدة الانتقادات، أكدت ميج كين المسؤولة التنفيذية للجنة المنظمة في فيلادلفيا، أن المدن المستضيفة ستعمل على تعزيز استخدام وسائل النقل العام والحافلات الترددية وخدمات النقل التشاركي.

ومع ذلك، يبقى الفيفا المتحكم الوحيد في بيع التصاريح وجني الإيرادات الناتجة عنها.

من جانبه، دافع الفيفا عن سياساته التجارية، مشيرا إلى أن العائدات المتوقعة التي تتجاوز 13 مليار دولار من كأس العالم 2026 ستستخدم في تمويل بطولات الشباب ودعم تطوير كرة القدم عالميًّا عبر الاتحادات الوطنية الـ211.

