اقتصاد

ارتفاع "كريستال" وعباد "سلايت"، أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

أسعار الزيت اليوم، سجلت أسعار الزيت اليوم الأحد، تباينًا ملحوظًا، شمل سعر لتر الزيت عباد الشمس والذرة، فما أحدث أسعار زجاجة الزيت اليوم؟

أسعار الزيت في المحال التجارية

وتستعرض «فيتو» سعر الزيت اليوم الأحد الموافق 28 ديسمبر 2025 في المحال التجارية والأسواق، وتشمل أسعار زيت الذرة، وسعر زيت عباد الشمس، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 96 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت العباد من 80 جنيها إلى 106 جنيهات للتر.

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 96 جنيها، بارتفاع  1.5 جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت العباد سلايت من 68 إلى 102 جنيه للتر.

سعر زيت الذرة بالأسواق

 كما بلغ متوسط سعر زيت الذرة نحو 113 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 100 إلى 135 جنيهًا للتر.

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

وبلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 116 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 102 إلى 135 جنيهًا للتر.

أسعار الزيت التمويني في المجمعات الاستهلاكية

يشار إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية طرحت عبوة زيت تمويني جديدة سعة 1.5 لتر بسعر 56 جنيهًا ضمن منظومة السلع التموينية اعتبارًا من بداية ديسمبر الجاري.

يضاف إلى ذلك استمرار توافر عبوة 800 مللي بسعر 30 جنيهًا، وعبوة 700 مللي بسعر 27 جنيهًا، بما يوفر بدائل متنوعة تناسب احتياجات المواطنين.

