مع قرب نهاية ماراثون الانتخابات، استعدادات مكثفة بـ"النواب" لاستقبال الأعضاء الجدد

18 حجم الخط

ينتهي الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب بإعلان النتيجة النهائية للاقتراع في 30 دائرة ملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا بمحافظات المرحلة الأولى يوم 10 يناير 2026.

موعد انتهاء ماراثون انتخابات مجلس النواب

ومن المقرر أن ينتهي ماراثون الانتخابات البرلمانية الأطول في تاريخ الحياة السياسية المصرية بإعلان نتيجة الدوائر الـ 30 الملغاة، ليبدأ بعدها مجلس النواب في مقره بالعاصمة الجديدة استقبال الأعضاء الفائزين، استعدادا لانطلاق أعمال الفصل التشريعي الثالث.

إعلان أسماء النواب المعينين بقرار رئيس الجمهورية

وعقب إعلان النتيجة النهائية، من المتوقع أن يتم الإعلان عن النواب المعينين بقرار من رئيس الجمهورية، وعددهم 28 عضوا عقب اكتمال تشكيل النواب المنتخبين.

ترتيبات خاصة بمجلس النواب في العاصمة الجديدة لاستقبال الأعضاء الجدد

ويشهد مجلس النواب في العاصمة الجديدة، إجراء الترتيبات الخاصة، لاستقبال الأعضاء الجديد، لاستلام كارنيهات العضوية وحقيبة المجلس، والتي تحتوي على كل ما يستخدمه النائب خلال عضويته في المجلس، من الدستور واللائحة الداخلية، وكذلك التابلت الذي يستخدم في تقديم الأدوات الرقابية والتشريعية.

موعد نهاية مجلس النواب الحالي

ويبدأ مجلس النواب الجديد 2026، أعماله دستوريا في 12 يناير 2026، حيث ينتهي الفصل التشريعي الحالي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في 11 يناير المقبل.

يأتي ذلك عملا بحكم المادة 106 من الدستور والتي تنص على: مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد

ومن المقرر أن يترأس الجلسة الافتتاحية أكبر الأعضاء سنا، يعاونه 2 من أصغر الأعضاء سنا، وتشهد أداء اليمين الدستورية.

وعقب الانتهاء من أداء اليمين الدستورية، يدعو رئيس السن، الأعضاء لانتخاب رئيس مجلس النواب، للفصل التشريعي الثالث.

انتخاب رئيس جديد ووكيلين لـ مجلس النواب

وعقب إعلان انتخاب رئيس مجلس النواب، والوكيلين، يتولى الرئيس الجديد، إدارة الجلسة، والتي يدعو خلالها إلى تشكيل اللجان النوعية، وانتخاب هيئات مكاتبها، لينطلق بعدها المجلس في مباشرة مهامه التشريعية والرقابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.