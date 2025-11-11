محافظ الغربية يتابع حادث انهيار سقف مصنع على العمال بالمحلة ويزور المصابين بالمستشفى (صور)

18 حجم الخط

انتقل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية إلى موقع حادث انهيار سقف خرساني أثناء أعمال الصب بمصنع “وبريات” تحت الإنشاء بحي ثان المحلة الكبرى والذي أسفر عن إصابة 12 عاملًا أثناء تنفيذ الأعمال.

وأكد محافظ الغربية أنه تم إخطار جميع الجهات المعنية للتعامل الفوري مع الحادث حيث تم الدفع بـ6 سيارات إسعاف وسيارتي حماية مدنية بالتنسيق مع مديرية الصحة لنقل المصابين بسرعة إلى مستشفى المحلة العام ومستشفى دار الصفوة وتقديم الإسعافات العاجلة والرعاية الطبية اللازمة لهم.

كما تابع محافظ الغربية أعمال إنقاذ المصابين على أرض الواقع واطلع بنفسه على الإجراءات المتخذة من كافة الجهات للتأكد من تقديم الرعاية الطبية اللازمة كما حرص على الاطمئنان على كل مصاب والتحدث معهم مباشرة معبرا عن تمنياته لهم بالشفاء العاجل.

عقب ذلك زار اللواء أشرف الجندي مستشفى المحلة العام ومستشفى دار الصفوة للاطمئنان على المصابين، مؤكدًا لجميع الفرق الطبية تقديم كافة أوجه الرعاية لهم حتى تماثلهم للشفاء التام.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة بالغربية بمتابعة الحالات بشكل مستمر وتقديم كل الدعم اللازم لهم.

