أخبار مصر

بعد غزوة أمس، الأرصاد تكشف عن خريطة جديدة لسقوط الأمطار اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار اليوم، حيث من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وفرص لسقوط أمطار خفيفة على جنوب سيناء وجنوب الوجه البحرى.

كما يكون هناك فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 20%على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري.

الطقس الآن، أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق

موجة من الطقس السيئ تضرب محافظة البحيرة (صور)

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا،ويسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  شديد البرودة في آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 11
 

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية الطقس الطقس السى الطقس اليوم الأحد أماكن سقوط الأمطار

