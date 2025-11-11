الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء، عدة مباريات في ختام دور المجموعات لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا والتي تقام في قطر وتستمر حتى 27 من نوفمبر الحالي.

كأس العالم للناشئين 

فرنسا مع أوغندا 2.30 مساء - بي إن سبورت إكسترا 2 

تشيلي مع كندا 2.30 مساء - بي إن سبورت إكسترا 1 

السعودية مع مالي 5.45 مساء - بي إن سبورت المفتوحة 

نيوزيلندا مع النمسا 5.45 مساء - بي إن سبورت إكسترا 1

كاس العالم للناشئين قطر مالي السعودية فرنسا

