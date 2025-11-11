مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

تقام اليوم الثلاثاء، عدة مباريات في ختام دور المجموعات لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا والتي تقام في قطر وتستمر حتى 27 من نوفمبر الحالي.

كأس العالم للناشئين

فرنسا مع أوغندا 2.30 مساء - بي إن سبورت إكسترا 2

تشيلي مع كندا 2.30 مساء - بي إن سبورت إكسترا 1

السعودية مع مالي 5.45 مساء - بي إن سبورت المفتوحة

نيوزيلندا مع النمسا 5.45 مساء - بي إن سبورت إكسترا 1

