استعداد المترو والقطار الكهربائي لاحتفالات رأس السنة وتحذير للركاب من هذا التصرف

بدأت وسائل النقل، وفي مقدمتها مترو الأنفاق، الاستعدادات المكثفة لاستقبال العام الميلادي الجديد واحتفالات رأس السنة، من خلال إجراءات تأمينية وأمنية مشددة.

وعقدت شركة المترو وهيئة السكك الحديدية، اجتماعا مع قيادات شرطة النقل ومباحث مترو الأنفاق؛ لبحث خطط التأمين بالتعاون مع شرطة النقل ومباحث السكك الحديدية، لمنع أي محاولة لتهديد سلامة الركاب خلال احتفالات رأس السنة.

مد تشغيل المترو فى رأس السنة

وشملت استعدادات المترو لرأس السنة دراسة مد تشغيل المترو بعد منتصف الليل فى هذا اليوم، ومن المتوقع ان تتم دراسة المقترح على مستوى خطوط المترو الثلاث واتخاذ قرار نهائى يخص تشغيل المترو فى احتفالات رأس السنة.

خطط تأمين المترو

وشملت الإجراءات التأمينية المشددة بالمترو، الرقابة على الأرصفة وعلى المحطات وداخل القطارات، مع التأكيد على الركاب بعدم التواجد على الأرصفة لأكثر من رحلة، والعمل على تجنب إثارة المشكلات أو مخالفة قواعد المترو والتعليمات الخاصة بالتشغيل.

وقال مصدر بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق: إن كافة محطات المترو ستعمل بشكل طبيعى، ولم ترد أي تعليمات سواء بخصوص أى محطة من محطات المترو الأخرى مثل محطة مارى جرجس أو سانت تريزا أو مسرة أو المرج أو حلوان وغيرها من المحطات القريبة من مناطق الاحتفال برأس السنة وأعياد الميلاد.

وشدد المصدر على جاهزية مترو الأنفاق لنقل الركاب على مدار الساعة، ومن المتوقع أن يقوم المترو بنقل ما يقرب من 3.5 مليون راكب خلال اليوم.

بالتفاصيل، خطة المترو لتأمين رأس السنة

قال المهندس على فضالي العضو المنتدب لمترو الأنفاق، إن إجراءات تأمين المترو خلال احتفالات رأس السنة يتم مراجعتها بين شرطة النقل وإدارات المترو المختلفة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وأكد أن إدارة مترو الأنفاق ستقوم بتشديد الرقابة على مداخل ومخارج المترو، ويتم مراقبة الأرصفة بكاميرات المراقبة بالتعاون مع الشرطة كإجراء تأميني.

