الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير النقل يشهد اليوم اتفاقية توسعة محطة حاويات شرق بورسعيد

مؤتمر النقل، فيتو
مؤتمر النقل، فيتو
يشهد وزير النقل الفريق كامل الوزير اليوم الثلاثاء، عدد  من الجلسات الهامة وتوقيع اتفاقية التوسعة  لمحطة الحاويات بشرق بورسعيد والتى تديرها شركة سكاي للنقل.

وأمس شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، توقيع 10 مذكرات تفاهم وعقود في قطاع السكك الحديدية بين وزارة النقل وعدد من الشركات المصرية والدولية، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات والصناعة "TransMEA 2025"، المقام تحت شعار "الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة"، وذلك خلال فعاليات الدورة السادسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات والصناعة TransMEA2025 المقام  برعاية رئيس الجمهورية تحت شعار "الصناعة والنقل معا لتحقيق التنمية المستدامة".

  

ومن المقرر أن يعقد اليوم  الجلسة النقاشية حول  حركة  التجارة العالمية والإقليمية للشرق الأوسط وإفريقيا  بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وكبار المسؤولين بقطاعات النقل المختلفة.

