بلطجي بدرجة وزير، بن غفير يحاول الاعتداء على نائب عربي رفض قانون "إعدام الأسرى" (فيديو)

أظهرت لقطات داخل الكنيست الإسرائيلي مشادة كلامية حادة كادت تتحول إلى اشتباك بالأيدي بين النائب العربي، رئيس "قائمة الجبهة العربية للتغيير"، أيمن عودة، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، خلال جلسة تصويت على قانون "إعدام الأسرى" لولا تدخل حراس البرلمان الإسرائيلي.

كما أظهرت اللقطات فوضى عارمة خلال الجلسة، بعد أن قال عودة: "أردتم تنفيذ ترانسفير وفشلتم، وتُصابون بالجنون كما يحدث الآن، لذلك أنتم في أزمة أيديولوجية، أنتم راحلون والشعب الفلسطيني سيبقى".



ودخل بن غفير للرد بشكل فوري في مشادة كلامية مع عودة كادت تتحول إلى اشتباك جسدي بالأيدي داخل الكنيست، قبل أن يتدخل حراس الكنيست لفض الاشتباك الوشيك بينهما.

وقال بن غفير موجهًا حديثه لأعضاء الكنيست العرب: "أنتم داعمون للإرهاب"، على حد تعبيره.

תיעוד: כמעט עימות פיזי בכנסת בין ח"כ עודה לשר בן גביר בזמן הדיון על חוק עונש מוות למחבלים@diklaaharon (צילום: ערוץ הכנסת) pic.twitter.com/ogYvbMDXcS — כאן חדשות (@kann_news) November 10, 2025

وكان بن غفير وزَّع حلوى "البقلاوة" على أعضاء الكنيست، ابتهاجًا بإقرار قانون "إعدام الأسرى" بالقراءة الأولى.



وأُقر القانون الذي قدّمته عضوة الكنيست ليمور سون هار ميليش عن حزب "عوتسما يهوديت" الذي يرأسه بن غفير، بأغلبية 39 صوتًا مؤيدًا مقابل 16 صوتًا معارضًا.

وسيُعاد مشروع القانون الآن إلى لجنة الأمن القومي، لإعداده للتصويت عليه بالقراءة الثانية ثم الثالثة.

وينص مشروع القانون على إيقاع عقوبة الإعدام بحقّ كل مَن يُدان بقتل إسرائيلي بدافع قومي أو عنصري بهدف المس بدولة إسرائيل أو بالشعب اليهودي، كما يقضي القانون بإتاحة إصدار حكم الإعدام في المحاكم العسكرية بأغلبية عادية من القضاة وليس بالإجماع.

