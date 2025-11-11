رد غامض، حسين الشحات يثير التساؤلات حول مصيره مع الأهلي

18 حجم الخط

أثار حسين الشحات، نجم النادي الأهلي جدلًا واسعًا حول مستقبله مع الفريق قبل نهاية عقده في شهر يونيو المقبل 2026.

ولم يجدد حسين الشحات عقده حتى الآن بعد انتقاله إلى الأهلي في شهر يناير 2019 قادمًا من نادي العين الإماراتي.

حسين الشحات يرد بشكل غامض عن مستقبله مع الأهلي

وقال حسين الشحات عبر قناة (mbc masr 2) إنه تلقى في الفترة الماضية العديد من العروض لكن الكلمة الأولى والأخيرة لإدارة النادي لإقرار مستقبله.

وأضاف: "لم أجدد عقدي حتى الآن، وكل ما أستطيع قوله أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد".

وأشار إلى أنه يحزن حين لا يشارك مع الفريق أساسيًّا مثل أي لاعب كرة قدم، موضحًا أنه لا صحة لوجود أي خلافات داخل غرف الملابس.

الشحات يشيد بتصرف زيزو

وأكد أن أحمد مصطفى زيزو زميله بالفريق لاعب كبير وحافظ على ثباته الانفعالي في مباراة نهائي السوبر المصري أمام الزمالك وفاز بها الأهلي بثنائية دون رد.

وأوضح أن المباراة لم تكن سهلة مؤكدًا أن زيزو قدم أداءً مميزًا واستحق التتويج مع الفريق الأحمر.

موعد عودة حسين الشحات للمباريات

وأشار الشحات إلى أنه سيعود للمستطيل الأخضر بعد أسبوعين تقريبا عقب التعافي من إصابته.

