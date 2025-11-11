كان سببا في اعتزاله دوليا، عدو كريم بنزيما مرشح بقوة لتدريب اتحاد جدة السعودي

18 حجم الخط

فتح ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، الباب أمام إمكانية العمل مدربا لأحد فرق الدوري السعودي للمحترفين، بعد كأس العالم 2026.

اتحاد جدة مهتم بالتعاقد مع ديشامب

وكشفت صحيفة (ليكيب) الفرنسية أن نادي اتحاد جدة الذي يضم بين صفوفه الثنائي الفرنسي المخضرم، كريم بنزيما ونجولو كانتي، مهتم بشدة بالتعاقد مع المدير الفني للديوك ديديه ديشامب.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن مدرب المنتخب الفرنسي لا يزال يركز على مهامه مع المنتخب الفرنسي، وسيقرر مستقبله بعد كأس العالم المقبلة 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ونقلت أن ديديه ديشامب، أثار التكهنات مجددًا بشأن وجهته خلال مقابلة مع برنامج تيليفوت المذاع عبر قناة TF1 على هامش الإعلان عن قائمة المنتخب الفرنسي يوم الخميس الماضي، لشهر نوفمبر الجاري.

وأشارت إلى أن مدرب المنتخب الفرنسي قال "لقد تلقيت بعض الاتصالات من أندية سعودية، ولكن لن أذكر أسماء، لكنهم يعرفون وضعي".

أضاف "بمجرد اتخاذي قرارًا، ولن أتراجع عنه، هذا واضح، سأكون متفرغًا بعد المواعيد النهائية المحددة، ولا أستبعد أي شيء".

أرقام ديشامب مع منتخب فرنسا

ويعمل ديديه ديشامب مديرا فنيا لمنتخب فرنسا منذ صيف 2012 خلفًا لزميله لوران بلان الفائز معه كلاعب بلقب كأس العالم 1998 التي استضافتها بلاده.

وقاد المدرب البالغ من العمر 57 عامًا منتخب بلاده في 173 مباراة، حقق خلالها 111 فوزًا مقابل 32 .تعادلا و30 خسارة، وسجل الفريق 368 هدفًا مقابل 164 هدفًا في شباكه.

وعلى مستوى الألقاب والجوائز، حقق ديديه ديشامب مع منتخب فرنسا كأس العالم 2018 ودوري أمم أوروبا 2021 إضافة إلى فضية أمم أوروبا يورو 2016 في فرنسا وفضية كأس العالم 2022 في قطر، وبرونزية دوري أمم أوروبا 2025 في ألمانيا.

ديشامب عدو كريم بنزيما

ودخل كريم بنزيما قائد فريق اتحاد جدة السعودي في مشكلات عديدة مع ديشامب مدرب منتخب فرنسا، وهو الذي كان سببا في اعتزال بنزيما اللعب دوليًّا مع الديوك.

