الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سأعود قريبا، زين الدين زيدان يفجر جدلا واسعا حول وجهته القادمة

زين الدين زيدان،
زين الدين زيدان، فيتو
18 حجم الخط

فجر زين الدين زيدان، أسطورة ريال مدريد ومنتخب فرنسا، جدلًا واسعًا حول وجهته القادمة في مجال التدريب.

وابتعد زيدان عن التدريب منذ تجربته الأخيرة مع ريال مدريد التي انتهت عام 2021، ولم يخض أي تجربة جديدة.


وحرص زيدان خلال الساعات الماضية على حضور مباراة خيرية في فرنسا بجانب الأسطورة جان بيير بابان بجانب لاعب الرجبي سيباستيان شابال، ولكنه لم يشارك بسبب بعض الآلام التي عانى منها في قدمه.

وقال زيدان في تصريحات لوسائل الإعلام: "للأسف كنت أتمنى اللعب في هذه المباراة ولكننا نتقدم في السن".


وأضاف: "ولكنني سأعود قريبًا للتدريب" وهي التصريحات التي فجرت جدلًا واسعًا خاصة أن زيدان ارتبط اسمه بعدة أندية مؤخرًا من بينها مانشستر يونايتد الإنجليزي.


وترددت أنباء حول تولي زين الدين زيدان قيادة منتخب فرنسا بعد نهاية كأس العالم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلفًا للمدرب ديديه ديشامب الذي كشفت صحيفة (ليكيب) الفرنسية أن نادي اتحاد جدة، مهتم بشدة بالتعاقد مع المدير الفني للديوك ديديه ديشامب.


وكان زيدان قد تولى قيادة ريال مدريد في ولايتين مختلفتين وحقق العديد من الألقاب خلال مشواره التدريبي على رأسها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية أعوام 2016، 2017، 2018.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زين الدين زيدان منتخب فرنسا ريال مدريد الأسطورة جان بيير بابان مانشستر يونايتد كاس العالم 2026 ديديه ديشامب نادي اتحاد جدة دوري ابطال اوروبا

الأكثر قراءة

موجة برد مباغتة ليلا، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الثلاثاء

أنا موجوع أوي يا صاحبي، المطرب شيكو ينعى إسماعيل الليثي بمقطع فيديو حزين

انخفاض جميع الأنواع، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

انخفاض الصويا وارتفاع الردة والذرة البيضاء، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

النتائج مذهلة، دراسة حديثة تكشف فائدة شرب القهوة على كهرباء القلب وجمال شعبان يعلق

سأعود قريبا، زين الدين زيدان يفجر جدلا واسعا حول وجهته القادمة

تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة استشهاد القديسين المجاهدين

بصورة "باي باي" لـ ترامب، البيت الأبيض يرد على فيديو إلهان عمر بشأن ترحيلها من أمريكا

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 11 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 11 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 11 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية