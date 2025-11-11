سأعود قريبا، زين الدين زيدان يفجر جدلا واسعا حول وجهته القادمة

18 حجم الخط

فجر زين الدين زيدان، أسطورة ريال مدريد ومنتخب فرنسا، جدلًا واسعًا حول وجهته القادمة في مجال التدريب.

وابتعد زيدان عن التدريب منذ تجربته الأخيرة مع ريال مدريد التي انتهت عام 2021، ولم يخض أي تجربة جديدة.



وحرص زيدان خلال الساعات الماضية على حضور مباراة خيرية في فرنسا بجانب الأسطورة جان بيير بابان بجانب لاعب الرجبي سيباستيان شابال، ولكنه لم يشارك بسبب بعض الآلام التي عانى منها في قدمه.

وقال زيدان في تصريحات لوسائل الإعلام: "للأسف كنت أتمنى اللعب في هذه المباراة ولكننا نتقدم في السن".



وأضاف: "ولكنني سأعود قريبًا للتدريب" وهي التصريحات التي فجرت جدلًا واسعًا خاصة أن زيدان ارتبط اسمه بعدة أندية مؤخرًا من بينها مانشستر يونايتد الإنجليزي.

🚨 Zinedine Zidane when asked about coaching a new team: “It will happen soon, very soon”. pic.twitter.com/IBQoOKT9DH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 10, 2025



وترددت أنباء حول تولي زين الدين زيدان قيادة منتخب فرنسا بعد نهاية كأس العالم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلفًا للمدرب ديديه ديشامب الذي كشفت صحيفة (ليكيب) الفرنسية أن نادي اتحاد جدة، مهتم بشدة بالتعاقد مع المدير الفني للديوك ديديه ديشامب.



وكان زيدان قد تولى قيادة ريال مدريد في ولايتين مختلفتين وحقق العديد من الألقاب خلال مشواره التدريبي على رأسها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية أعوام 2016، 2017، 2018.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.