اقتصاد

ارتفاع كبير في الضاني وانخفاض البتلو 30 جنيها، أسعار اللحوم اليوم الأحد بالأسواق

أسعار اللحمة اليوم، شهدت أسعار اللحوم الحمراء تباينًا ملحوظًا اليوم الأحد، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسط متابعة يومية للتغيّرات في سعر اللحمة بأسواق المحافظات ومحال الجزارة.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» حركة أسعار اللحوم اليوم الكندوز والضاني والبتلو بمختلف أنواعها، وفقًا لآخر تحديث رسمي، وذلك على النحو الآتي:

أسعار اللحمة الضاني الصافي

متوسط السعر: 430 جنيهًا للكيلو

التغيير: انخفاض 16 جنيها

نطاق السعر: من 400 إلى 450 جنيها للكيلو.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم

متوسط السعر: 426 جنيها للكيلو

التغيير: ارتفاع 34 جنيها

نطاق السعر: من 400 إلى 450 جنيهًا

أسعار اللحمة البتلو الصافي

متوسط السعر: 428 جنيها

التغيير: انخفاض 30.5 جنيه

نطاق السعر: 380 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة البتلو بالعظم

متوسط السعر: 432 جنيها

التغيير: ارتفاع 9 جنيهات

نطاق السعر: 300 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز كبير السن

متوسط السعر: 368 جنيهًا

التغيير: انخفاض 20 جنيها

نطاق السعر: 280 – 400 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز صغير السن

متوسط السعر: 403 جنيهات

التغيير: انخفاض 14 جنيها

نطاق السعر: 350 – 450 جنيها للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز متوسط السن

متوسط السعر: 413 جنيها

التغيير: ارتفاع 5 جنيهات

نطاق السعر: 365 – 450 جنيها للكيلو

