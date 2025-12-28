لمدة يومين، فصل جزئي للكهرباء في أبو تيج بأسيوط لرفع كفاءة تشغيل محطة المياه

18 حجم الخط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، عن فصل جزئي للكهرباء اليوم الأحد وغدا الإثنين، لتركيب لوحات الكهرباء ضمن توسعات محطة مياه أبوتيج.



وقالت الشركة في بيانها، إنه في إطار أعمال التوسعات بمحطة مياه أبوتيج المرشحة، تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط عن تنفيذ أعمال تركيب لوحات الكهرباء الخاصة بتوسعات المحطة ضمن خطة رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمة.



وأكد المهندس محمود شحاتة محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه تم توريد " لوحات الجهد المنخفض الرئيسية " بعنبر الجهد المنخفض بمحطة مياه أبوتيج المرشحة، وذلك من خلال شركة كير للمقاولات العامة المنفذة للمشروع، موضحًا أن طبيعة هذه الأعمال تستلزم إجراء فصل جزئي ومؤقت للتيار الكهربائي على مدار يومين، حيث يتم فصل اللوحة الأولى في اليوم الأول، واللوحة الثانية في اليوم التالي.



وأضاف، أنه سيتم تنفيذ الفصل الجزئي للوحات تشغيل الكهرباء ذات الجهد المنخفض يومي الأحد والإثنين الموافقين 28 و29 ديسمبر 2025م، وذلك خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا.



وأوضح أنه خلال فترة الفصل سيتم تشغيل عدد (2) طلمبة ضغط عالٍ وطلمبة عكرة واحدة فقط، مما يؤدي إلى تخفيض الطاقة الإنتاجية للمحطة من 700 لتر/ثانية إلى 500 لتر/ثانية بشكل مؤقت ولمدة يومين، مشيرًا إلى أن اختيار التوقيت النهاري جاء للاستفادة من الخزان الأرضي وبما يضمن استمرارية الخدمة وتفادي أي تأثيرات محتملة خلال فترات الذروة الليلية. مع التنويه إلى أن هذا قد يؤدي إلى ضعف تدفق المياه في الأدوار العليا خلال وقت الذروة.



وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط أن هذه الأعمال تأتي في إطار تحسين كفاءة المحطة وضمان استدامة الخدمة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة للحد من أي تأثيرات محتملة على المواطنين خلال فترة التنفيذ.



وأهابت الشركة من عملائها بمركز أبوتيج إتاحة جميع قنوات التواصل على مدار الساعة لتلقي الشكاوى وطلبات سيارات المياه، وذلك عبر الخط الساخن 125، ورقم الهاتف المحمول 01280733990 والواتس آب 01281565653، إلى جانب الصفحة الرسمية للشركة، حرصًا على سرعة الاستجابة وتلبية احتياجات المواطنين

