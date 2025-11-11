الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
محافظات

وصول سيارة نقل جثمان المطرب الشعبي إسماعيل الليثي إلى مستشفى ملوي بالمنيا (فيديو وصور)

وصلت، منذ قليل، سيارة دفـن الـموتى المخصصة لنقل جثمان المطرب الراحل إسماعيل الليثي إلى مستشفى ملوي التخصصي جنوب محافظة المنيا، من أجل نقل جثمانه إلى مسقط رأسه في إمبابة استعدادا لتشييعه إلى مثواه الأخير.

 

وصول سيارة دفـن الـموتى المخصصة لنقل جثمان المطرب الشعبي إسماعيل الليثي إلى مستشفى ملوي بالمنيا

وحددت أسرة الراحل إسماعيل الليثي بعد ظهر غد الثلاثاء من أجل تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.

حيث من المنتظر أن يشهد حضورًا واسعًا من أصدقائه في الوسط الفني وعدد من محبيه من مختلف المحافظات، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومواساة الأسرة في هذا المصاب الأليم.

وكان المطرب الشعبي إسماعيل الليثي رحل عن عالمنا بعد أيام من الصراع مع الإصابة التي لحقت به في حادث سير مروع على الطريق الصحراوي الشرقي، أثناء عودته من إحياء حفل فني بمحافظة أسيوط، مما أسفر عن مصرع ٤ من أسرة واحدة وإصابة عدد من أفراد فرقته الموسيقية.

ويُعد الليثي من أبرز الأصوات الشابة في الأغنية الشعبية خلال السنوات الأخيرة، حيث حقق شهرة واسعة بأعماله التي لاقت رواجًا كبيرًا بين جمهور الفن الشعبي المصري.

