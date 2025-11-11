أبرزها "الست" لمنى زكي، 82 فيلما يتنافسون في مهرجان مراكش السينمائي

18 حجم الخط

أعلنت إدارة "المهرجان الدولي للفيلم" بمدينة مراكش المغربية عن الاختيار الرسمي للأفلام المشاركة في الدورة الـ 22، والتي ستقام في الفترة من 28 نوفمبر إلى 6 ديسمبر، حيث بلغ عددها 82 فيلمًا تمثل 31 دولة.

وتتوزع هذه الأعمال على أقسام عديدة من بينها "المسابقة الرسمية"، "العروض الاحتفالية"، "آفاق"، "القارة الحادية عشرة"، "بانوراما السينما المغربية"، "عروض الجمهور الناشئ والأسرة".



وتشهد الدورة الجديدة عرض 8 أفلام في عروضها العالمية الأولى، و9 أفلام حظيت بدعم من ورشات الأطلس وبرنامج الصناعة السينمائية للمهرجان؛ فيما يمثل 14 فيلمًا بلدانها في جوائز الأوسكار.

ووفق بيان صادر عن الإدارة، تركز المسابقة الرسمية على المواهب الصاعدة في السينما العالمية، إذ يتنافس 14 فيلمًا طويلًا، هي الأولى أو الثانية لمخرجيها، على جائزة "النجمة الذهبية" للمهرجان التي تمنحها لجنة تحكيم يرأسها المخرج الكوري بونغ جون هو.

ومن بين تلك الأعمال "خلف أشجار النخيل" للمخرجة مريم بن مبارك في عرضه العالمي الأول، الذي يقدم قراءة نقدية للعلاقات الطبقية وهيمنة أنماط التحكم الموروثة من الماضي الاستعماري، إلى جانب فيلم "الضوء الأول" للأسترالي جيمس ج. روبنسون، الذي يصور تأثير الفساد على قناعات الأفراد.

كما تعيد مجموعة من الأفلام النظر في محطات سياسية مفصلية في بلدانها؛ من بينها "قبل يوم مشرق" للتايواني شي هان تساو، و"ظل والدي" للنيجيري أكينولا ديفيز جونيور، و"المغسلة" لزامو مخوانازي من جنوب إفريقيا.

وتستكشف أفلام أخرى، مثل "أمويبا" لسيو تان و"إيش" لعمران بيريتا، علاقات الصداقة والمراهقة في ظل التحولات السياسية؛ فيما تقدم 3 أعمال أخرى صورًا نسائية مقاومة في "سماء بلا أرض" لأريج السحيري، و"الأصوات المحطمة" لأوندري بروفازنيك، و"عائشة لا تستطيع الطيران" لمراد مصطفى.

وحسب البيان، تقدم العروض الاحتفالية 9 أفلام من أبرز الإنتاجات العالمية المنتظرة، تُفتتح بفيلم "سلك الرجل الميت" للمخرج جوس فان سانت؛ وهو كوميديا سوداء تنتقد الإعلام والرأسمالية، إلى جانب فيلم "زنقة مالقة" للمخرجة المغربية مريم التوزاني الذي يجسد حكاية إنسانية لسيدة من الجالية الإسبانية في طنجة، تؤدي دورها كارمن مورا.



ويشهد المهرجان عرضين عالميين أولين لفيلمين عربيين بارزين، هما "الست" للمخرج مروان حامد عن سيرة السيدة أم كلثوم التي تؤدي دورها منى زكي، و"صوفيا" للفنان ظافر العابدين.

ويحتفي قسم "آفاق" بـ19 فيلمًا معاصرًا تجمع بين أعمال مخرجين كبار مثل بارك تشان ووك، كلير دونيس، جيم جارموش، جعفر بناهي، ريتشارد لينكليتر، إلى جانب أصوات جديدة تقدم رؤى مبتكرة مثل علي أصغري، سيمون ميسا سوتو، ميليسا جوديت.

ويخصص المهرجان قسمًا خاصًا للسينما الوطنية بعنوان "بانوراما السينما المغربية"، يضم 7 أفلام روائية ووثائقية من بينها عرضان عالميان أولان، هما "بعيون مغربية" لكريم الدباغ و"رف الأمتعة" لعبد الكريم الفاسي؛ فيما سيتم عرض 15 فيلمًا مغربيًا آخر ضمن مختلف أقسام المهرجان.

