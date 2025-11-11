أنا موجوع أوي يا صاحبي، المطرب شيكو ينعى إسماعيل الليثي بمقطع فيديو حزين

18 حجم الخط

نعى المطرب الشعبي شيكو، صديقه الفنان إسماعيل الليثي، الذي وافته المنية متأثرًا بإصاباته في حادث سير مروع بمحافظة المنيا.

“أنا موجوع أوي يا صاحبي”

وظهر شيكو خلال مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، في حالة من الحزن الشديد، قائلًا: "أنا موجوع أوي يا صاحبي، لا إله إلا الله، اللهم لا اعتراض، نسألكم الدعاء"، معبّرًا عن صدمته الكبيرة لفقدان زميله وصديقه المقرب.

وفاة الفنان إسماعيل الليثي في المنيا

وتلقى الفيديو تفاعلًا واسعًا من محبي الفنانين، الذين شاركوا التعازي والدعوات بالرحمة والمغفرة للراحل إسماعيل الليثي.

