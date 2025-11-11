كدتُ أموت، نجاة والدة كريستيانو رونالدو من حادث طائرة (فيديو)

18 حجم الخط

نجت ماريا دولوريس دوس سانتوس أفيرو والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي من الموت أثناء عودتها بطائرة إثر حضورها لتتويج حفيدها كريستيانو جونيور بالدوري الدولي لمنتخبات تحت 16 سنة في تركيا.



وتوج النجم الشاب برفقة منتخب البرتغال تحت 16 سنة بلقب كأس الاتحادات بعد الفوز في النهائي على منتخب إنجلترا بهدفين لهدف.

وشارك كريستيانو جونيور بديلا في الربع ساعة الأخير من المباراة.



حضرت ماريا دولوريس أفيرو والدة كريستيانو رونالدو النهائي لمساندة حفيدها، لكن أثناء عودتها عاشت لحظات رعب في الطائرة التي كادت تنقسم حسب تصريحها.

وعادت ماريا دولوريس أفيرو إلى منزلها وكشفت أنها شعرت بخوف شديد خلال رحلة العودة، واعترفت والدة كريستيانو رونالدو بأنها خافت حتى على حياتها: "كدتُ أموت... كادت الطائرة أن تنقسم إلى نصفين!".



وتساند دولوريس أفيرو نجلها النجم كريستيانو رونالدو منذ بدايته وتعتبر برفقة عائلته المساند الأول، وتحاول أن تساند أيضا حفيدها كريستيانو جونيور ليسير على خطى والده.

وكانت المؤثرة جورجينا رودريجيز خطيبة قائد النصر البرتغالي حاضرة أيضا في تركيا لمساندة النجم الشاب.



