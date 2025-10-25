أخبار الحوادث اليوم: مشاجرة بين 11 طالبا بمدرسة خاصة بسبب فتاة.. القبض على صانعتى محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة.. وحكاية فتاة التجمع الخامس مع سائق النقل الذكي تثير الغضب

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء حجارة على سيارة وإحداث تلفيات بها بمحافظة الفيوم.

ألقى رجال الشرطة بالقاهرة، القبض على 11 طالبًا في منطقة التجمع الخامس بعد نشوب مشاجرة بينهم داخل أحد الكمبوندات بسبب فتاة.

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، على جثة أحد المواطنين داخل شقته بمنطقة فاطمة الزهراء، بعدما انبعثت رائحة تحلل من داخل الوحدة السكنية، مما أثار حالة من الذعر بين السكان.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى من مقطعى فيديو ظهرت خلالهما إحدى السيدات تتضرر من قيام شخصين بالتعدى على والدها "مسن" بالضرب ومنعهما من دخول العقار محل سكنهما بمحافظة السويس.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صانعتى محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بالبساتين.

أثارت حكاية فتاة التجمع الخامس "ندى كامل" غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد تكرار حوادث سائقي تطبيقات النقل الذكية، حيث كشف الحادث عن تفاصيل مرعبة، حيث قام سائق التطبيق الذكي بمهاجمة الفتاة وضربها بالخرطوم، بسبب إلغائها الرحلة.

قررت المحكمة الاقتصادية فى الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد فوزى تأجيل محاكمة المتهمة "م.ي" الشهيرة بـ"ابنة مبارك" في سب وقذف والتشهير برجل أعمال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 29 نوفمبر للحكم.

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، تأجيل محاكمة 29 متهما في القضية رقم 47 لسنة 2025 جنايات النزهة، المعروفة إعلاميا بـ"الهيكل الإداري للإخوان"، لجلسة 28 ديسمبر المقبل للطلبات.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو، تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام عدد من قائدي سيارات الأجرة بالتعدي على آخر بالقاهرة.

نجحت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، في ضبط كميات من مخدر الحشيش وأسلحة نارية بحوزة 3 أشخاص بمركز ومدينة القصاصين.

