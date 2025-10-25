السبت 25 أكتوبر 2025
الأمن يكشف ملابسات فيديو استغاثة سائق لمنع الاستيلاء على سيارته بالخصوص

 كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد الأشخاص بالمارة لمنع مجموعة من الأفراد من محاولة الاستيلاء على سيارة نقل مملوكة له بمحافظة القليوبية.

بالفحص، تبين  تلقى قسم شرطة الخصوص بلاغًا من الأهالي بوقوع مشادة كلامية بين طرفين بدائرة القسم، الأول (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة)، والثاني (سائق ينتحل اسم شقيقه لصدور حكم قضائي ضده – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة).

الأمن يكشف ملابسات واقعة التعدي على فرد شرطة أثناء فض مشاجرة بالمنيا

الداخلية تكشف تفاصيل ادعاء سيدة اقتحام قوة أمنية لمنزلها بالدقهلية

وتبين أن السائق الثاني استأجر سيارة نقل ملك الأول للعمل عليها، وامتنع عن سداد قيمة الإيجار ورفض إعادة السيارة لمالكها، مما تسبب في وقوع المشادة بينهما.

تمكن رجال الشرطة من  ضبط الطرفين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الجريدة الرسمية