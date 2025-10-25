الأمن يكشف ملابسات فيديو استغاثة سائق لمنع الاستيلاء على سيارته بالخصوص

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد الأشخاص بالمارة لمنع مجموعة من الأفراد من محاولة الاستيلاء على سيارة نقل مملوكة له بمحافظة القليوبية.

بالفحص، تبين تلقى قسم شرطة الخصوص بلاغًا من الأهالي بوقوع مشادة كلامية بين طرفين بدائرة القسم، الأول (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة)، والثاني (سائق ينتحل اسم شقيقه لصدور حكم قضائي ضده – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة).

وتبين أن السائق الثاني استأجر سيارة نقل ملك الأول للعمل عليها، وامتنع عن سداد قيمة الإيجار ورفض إعادة السيارة لمالكها، مما تسبب في وقوع المشادة بينهما.

تمكن رجال الشرطة من ضبط الطرفين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.