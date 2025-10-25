ضبط سائق تحرش لفظيا بطالبة على طريق الأوتوستراد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله إحدى السيدات تشكو من تعرضها للسب وألفاظ خادشة للحياء من قائد سيارة أثناء قيادتها بـ طريق الاوتوستراد.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بالواقعة، وبسؤال صاحبة المنشور (طالبة – مقيمة بمحافظة القاهرة)، أقرت بأنه أثناء سيرها بسيارتها بطريق الأوتوستراد، قام قائد سيارة بالتعدي عليها لفظيًا والإتيان بأفعال خادشة للحياء إثر خلاف على أولوية المرور.

وأسفرت الجهود عن تحديد وضبط المتهم (مقيم بمحافظة القاهرة)، وبمواجهته أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين الشاكية بسبب أولوية المرور.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

