ضبط شخص بالإسكندرية بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بممارسة أعمال الدجل والنصب، بزعم قدرته على العلاج الروحاني.

وأكدت التحريات قيام المتهم بالترويج لنشاطه الإجرامي عبر عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مدعيًا امتلاكه قدرات خاصة في "العلاج الروحاني"، واستولى من خلالها على مبالغ مالية من عدد من الضحايا.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبحوزته الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل، بالإضافة إلى هاتفين محمولين، تبين بفحصهما احتواؤهما على دلائل تؤكد ممارسته للنشاط الإجرامي.

وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب جرائمه وبأنه كان يروّج لنفسه عبر وسائل التواصل الاجتماعي لجذب مزيد من الضحايا وزيادة نسب المشاهدة لتحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط كل من يروج لمثل هذه الممارسات الاحتيالية التي تستغل ثقة المواطنين.

