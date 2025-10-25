السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط شخص بالإسكندرية بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

ضبط شخص بالإسكندرية
ضبط شخص بالإسكندرية بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بممارسة أعمال الدجل والنصب، بزعم قدرته على العلاج الروحاني.

وأكدت التحريات قيام المتهم بالترويج لنشاطه الإجرامي عبر عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مدعيًا امتلاكه قدرات خاصة في "العلاج الروحاني"، واستولى من خلالها على مبالغ مالية من عدد من الضحايا.

القبض على نجل السيدة المشردة في العباسية بعد تداول مقطع فيديو مؤثر

القبض على صانعتى محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بالبساتين

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبحوزته الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل، بالإضافة إلى هاتفين محمولين، تبين بفحصهما احتواؤهما على دلائل تؤكد ممارسته للنشاط الإجرامي.

وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب جرائمه وبأنه كان يروّج لنفسه عبر وسائل التواصل الاجتماعي لجذب مزيد من الضحايا وزيادة نسب المشاهدة لتحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط كل من يروج لمثل هذه الممارسات الاحتيالية التي تستغل ثقة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ضبط شخص بالإسكندرية النصب والاحتيال العلاج الروحانى الدجل والشعوذة جرائم الانترنت وزارة الداخلية المصرية

مواد متعلقة

القبض على نجل السيدة المشردة في العباسية بعد تداول مقطع فيديو مؤثر

القبض على صانعتى محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بالبساتين

الداخلية تعلن تفاصيل ضبط المتهمين بالاعتداء على مسن السويس

الأمن يكشف ملابسات فيديو استغاثة سائق لمنع الاستيلاء على سيارته بالخصوص

الأمن يكشف ملابسات واقعة التعدي على فرد شرطة أثناء فض مشاجرة بالمنيا

الداخلية تكشف تفاصيل ادعاء سيدة اقتحام قوة أمنية لمنزلها بالدقهلية

ضبط قائد سيارة تعدى على طالبة بألفاظ خادشة للحياء بطريق الأوتوستراد

ضبط 4 ملايين جنيه في حملات أمنية ضد الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتعادل مع سندرلاند 1/1 في الشوط الأول

عباقرة ولكن مجهولون، "أبرهة بن الصباح الحبشي" الصحابي الذي فرش له النبي رداءه

انخفاض في البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت (آخر تحديث)

شعبة الذهب توضح سيناريوهات أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة

رئيس أركان القوات البرية الباكستانية يشيد بدور مصر في تحقيق استقرار الشرق الأوسط

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق مصر – الإسكندرية الزراعي

بعد هجومهم عليه، جون إدوارد يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الزمالك

خدمات

المزيد

انخفاض في البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت (آخر تحديث)

استقرار في سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

ضوابط تحديد مواعيد الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

حالات مسموح فيها بدخول السلطات للمنازل في قانون الإجراءات الجنائية

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تعلن موضوعي خطبة الجمعة القادمة: "ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى" وأخلاقيات التعامل مع السائحين

عباقرة ولكن مجهولون، "أبرهة بن الصباح الحبشي" الصحابي الذي فرش له النبي رداءه

تفسير حلم الشجار مع الخال في المنام وعلاقته بوجود خلافات ومشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية