السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مشاجرة بين 11 طالبا بمدرسة خاصة بسبب فتاة فى التجمع الخامس

مشاجرة دامية بين
مشاجرة دامية بين الطلاب ببسبب فتاة فى التجمع الخامس

ألقى رجال الشرطة بالقاهرة، القبض على 11 طالبًا في منطقة التجمع الخامس بعد نشوب مشاجرة بينهم داخل أحد الكمبوندات بسبب فتاة.

 

مشاجرة دامية بين الطلاب بسبب فتاة

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بوقوع مشاجرة بين عدد من طلاب المدارس الخاصة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، وتم السيطرة على الموقف وضبط جميع المتورطين.

ضبط سائق تحرش لفظيا بطالبة على طريق الأوتوستراد

اليوم، سماع أقوال الشهود في محاكمة 29 متهما بقضية الهيكل الإداري للإخوان


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مشاجرة التجمع الخامس طلاب المدارس الخاصة مشاجرة بسبب فتاة وزارة الداخلية

مواد متعلقة

ضبط سائق تحرش لفظيا بطالبة على طريق الأوتوستراد

اليوم، سماع أقوال الشهود في محاكمة 29 متهما بقضية الهيكل الإداري للإخوان

اليوم، ثالث جلسات محاكمة البلوجر لوليتا بتهمة نشر فيديوهات خادشة

خلال ساعات، "ابنة مبارك المزعومة" أمام القضاء مجددا بسبب سب وقذف رجل أعمال

اليوم، الحكم على المتهمين المتسببين في وفاة لاعب الكاراتيه بالإسكندرية

اليوم، أولى جلسات محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير

غدا الحكم فى استئناف المتهمين المتسببين في وفاة لاعب الكاراتيه بالإسكندرية

ادعى أنه مالك محلات بلبن، ضبط مهتز نفسيا أشعل النيران في فرع المنيرة

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتعادل مع سندرلاند 1/1 في الشوط الأول

عباقرة ولكن مجهولون، "أبرهة بن الصباح الحبشي" الصحابي الذي فرش له النبي رداءه

انخفاض في البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت (آخر تحديث)

شعبة الذهب توضح سيناريوهات أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة

رئيس أركان القوات البرية الباكستانية يشيد بدور مصر في تحقيق استقرار الشرق الأوسط

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق مصر – الإسكندرية الزراعي

بعد هجومهم عليه، جون إدوارد يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الزمالك

خدمات

المزيد

انخفاض في البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت (آخر تحديث)

استقرار في سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

ضوابط تحديد مواعيد الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

حالات مسموح فيها بدخول السلطات للمنازل في قانون الإجراءات الجنائية

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تعلن موضوعي خطبة الجمعة القادمة: "ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى" وأخلاقيات التعامل مع السائحين

عباقرة ولكن مجهولون، "أبرهة بن الصباح الحبشي" الصحابي الذي فرش له النبي رداءه

تفسير حلم الشجار مع الخال في المنام وعلاقته بوجود خلافات ومشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية