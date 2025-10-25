الداخلية تعلن تفاصيل ضبط المتهمين بالاعتداء على مسن السويس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى من مقطعى فيديو ظهرت خلالهما إحدى السيدات تتضرر من قيام شخصين بالتعدى على والدها "مسن" بالضرب ومنعهما من دخول العقار محل سكنهما بمحافظة السويس.

وبالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات رسمية فى هذا الشأن، وتم تحديد هوية الشخص المعتدى عليه (64عامًا–مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين)، وبسؤاله قرر أن (تاجر ملابس وشقيقه) اعتديا عليه بالضرب ومنعاه من دخول العقار لرغبتهما فى طرده وأسرته من الشقة التى يستأجرها من والدهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

