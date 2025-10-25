القبض على نجل السيدة المشردة في العباسية بعد تداول مقطع فيديو مؤثر

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ظهور سيدة "تفترش الطريق" وتدّعي قيام نجلها بالتعدي عليها وطردها من منزلها بمنطقة العباسية بالقاهرة.

بالفحص، تبين أن السيدة تم إيداعها بإحدى دور الرعاية بمحافظة الجيزة بمعرفة الجهات المختصة، وبسؤالها، أكدت أن نجلها طردها من المنزل ما اضطرها لافتراش الرصيف في أحد الشوارع.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط نجل السيدة، وبمواجهته، أقر بوجود خلافات أسرية مستمرة بينه ووالدته، مشيرًا إلى أنها غادرت المنزل بإرادتها، ونفى تعديه عليها بالضرب، كما أوضح أنه يعاني من خلل في الأعصاب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.