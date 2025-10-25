السبت 25 أكتوبر 2025
القبض على نجل السيدة المشردة في العباسية بعد تداول مقطع فيديو مؤثر

 كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ظهور سيدة "تفترش الطريق" وتدّعي قيام نجلها بالتعدي عليها وطردها من منزلها بمنطقة العباسية بالقاهرة.

بالفحص، تبين أن السيدة تم إيداعها بإحدى دور الرعاية بمحافظة الجيزة بمعرفة الجهات المختصة، وبسؤالها، أكدت أن نجلها طردها من المنزل ما اضطرها لافتراش الرصيف في أحد الشوارع.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط نجل السيدة، وبمواجهته، أقر بوجود خلافات أسرية مستمرة بينه ووالدته، مشيرًا إلى أنها غادرت المنزل بإرادتها، ونفى تعديه عليها بالضرب، كما أوضح أنه يعاني من خلل في الأعصاب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

