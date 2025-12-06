السبت 06 ديسمبر 2025
اقتصاد

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 6 ديسمبر 2025

18 حجم الخط

سعر الفراخ اليوم، سجلت أسعار الدواجن بمختلف أنواعها تباينًا ملحوظًا اليوم السبت 6 ديسمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن وبيانات البوابة الحكومية لأسعار السلع، في ظل متابعة يومية لحركة البيع والشراء داخل المزارع والأسواق والسلاسل التجارية.

أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك

وفق رصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك نحو 70 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعر أمس، بينما تراوحت الأسعار بين: 65 و75 جنيهًا للكيلو داخل المحال التجارية.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

وارتفع متوسط سعر كيلو الفراخ البلدي للمستهلك إلى 110 جنيهات بارتفاع قدره جنيهين، مع تسجيل الأسعار: من 90 إلى 125 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة وجودة الذبح.

أسعار الدواجن في البورصة

الفراخ البيضاء في المزرعة

تراوح السعر المعلن لكيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن بين 60 و61 جنيهًا.

الفراخ البلدي في المزرعة

تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 80 و81 جنيهًا.

أسعار مشتقات الدواجن في المحال والسلاسل التجارية

تواصل أسعار أجزاء الدجاج الطازجة تسجيل مستويات متفاوتة بين المناطق، وجاءت كالتالي:

  • صدور الدجاج الطازجة (كيلو): من 150 إلى 230 جنيهًا.
  • الدبوس الطازج (كيلو): نحو 140 جنيهًا.
  • أوراك الدجاج الطازجة (كيلو): نحو 120 جنيهًا.
  • البانيه الطازج (كيلو): بين 200 و240 جنيهًا.
  • فرخة كاملة طازجة (وزن 950 – 1000 جرام): نحو 125 جنيهًا.
  • دجاج بلدي كامل طازج (وزن 1.5 كجم): نحو 293 جنيهًا.

ads