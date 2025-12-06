انقلاب طقسي 180 درجة، انخفاض حاد بدرجات الحرارة، أمطار رعدية وبرق وسيول، رياح وأتربة تصل القاهرة، واضطراب بالملاحة البحرية

18 حجم الخط

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة بدءًا من اليوم السبت على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية لتسجل السواحل الشمالية 19: 20 درجة مئوية، القاهرة الكبرى والوجه البحري 21: 22 درجة مئوية،جنوب البلاد: 22:25 درجة مئوية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، ويسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة في آخر الليل، وبادر في الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



ارتفاع الأمواج يصل إلى 3 أمتار بالبحر الأحمر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس وخليج العقبة والبحر الأحمر وتكون سرعة الرياح من 40:50 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار

مدن تحت سيطرة الأمطار الرعدية اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار حيث تسقط الأمطار المتوسطة قد تكون غزيرة رعدية على مناطق من محافظة البحر الأحمر " رأس غارب،الزعفرانة، الغردقة، القصير، مرسى علم،رأس بناس" ومناطق من سيناء "شمال سيناء، نخل، خليج العقبة، سانت كاترين، دهب، شرم الشيخ "

ويكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة رعدية على مناطق من وسط وجنوب الصعيد ويوجد فرصة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية ومدن القناة قد تمتد بنسبة 20%على القاهرة الكبرى.



تحذير لسكان هذه المناطق من الأتربة والرمال

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى وذلك على فترات متقطعة.

كما حذرت هيئة الارصاد الجوية من حالة الطقس اليوم حيث قد يصاحب السحب الرعدية تشكل للسيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية من وإلي وسط وجنوب الصعيد ونشاط للرياح القوية نتيجة الهواء الهابط قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وضربات للبرق مع السحب الرعدية.



الأرصاد الجوية تعلن درجات الحرارة اليوم السبت

وفي ما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 11 و درجة الحرارة العظمى 22

بنها: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

الإسكندرية:درجة الحرارة: 12 ودرجة الحرارة العظمى 19

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 18

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 10 و درجة الحرارة العظمى 20

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 18

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 22

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 22

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

السويس: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى: 22

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 26

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 26

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 22

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 22

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى: 23

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 25

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 28

أسوان: درجة الحرارة 16 ودرجة الحرارة العظمى 30







