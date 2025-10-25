السبت 25 أكتوبر 2025
حوادث

جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة متحللة داخل شقة في بورسعيد

جثة
جثة

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، على جثة أحد المواطنين داخل شقته بمنطقة فاطمة الزهراء، بعدما انبعثت رائحة تحلل من داخل الوحدة السكنية، مما أثار حالة من الذعر بين السكان.

بلاغ من الأهالي ورجال الأمن يقتحمون الشقة

تلقى قسم شرطة الشرق بمديرية أمن بورسعيد بلاغًا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الوحدات السكنية بمنطقة فاطمة الزهراء.


وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتم فتح الشقة بعد استئذان النيابة العامة، ليعثر رجال المباحث على جثمان أحد المواطنين في حالة تحلل تام داخل الشقة.

نقل الجثمان والتحقيق في أسباب الوفاة

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى النصر التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة لبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

 

وتواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث، في الوقت الذي سادت فيه حالة من الحزن والذهول بين سكان المنطقة بعد اكتشاف الواقعة.

