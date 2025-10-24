أحدث جرائم النقل الذكي، فتاة بالتجمع ألغت الرحلة فعاقبها السائق بسلك كهربائي (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على سائق بإحدى شركات النقل الذكي، بتهمة الاعتداء على فتاة، لإلغائها الرحلة بمنطقة التجمع الخامس.

تعدي سائق على فتاة التجمع الخامس

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من فتاة تفيد باعتداء سائق تطبيق ذكي عليها بالضرب بدائرة القسم.

وأضافت الفتاة انها كانت في طريقها لأداء مشوار داخل القاهرة الجديدة، فقامت بطلب سيارة أجرة عبر التطبيق، إلا أنها ألغت الرحلة قبل وصول السائق، وإن السائق لم يتقبل الأمر، وتوجه إلى الموقع الذي كانت قد حددته في الطلب.

وتابعت، انه عند وصوله الى الموقع المحدد فى الطلب نزل من السيارة واعتدى عليها باستخدام سلك كهربائي، مسببًا لها إصابات بالغة في الوجه وصلت إلى مرحلة الغرغرينا وفقًا للفحص الطبي.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من تحديد المتهم، وتم ضبطه وإقتياده الى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.