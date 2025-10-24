الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أحدث جرائم النقل الذكي، فتاة بالتجمع ألغت الرحلة فعاقبها السائق بسلك كهربائي (فيديو)

ضبط سائق بإحدى شركات
ضبط سائق بإحدى شركات النقل الذكي بالتعدى على فتاة التجمع

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على سائق بإحدى شركات النقل الذكي، بتهمة الاعتداء على فتاة، لإلغائها الرحلة بمنطقة التجمع الخامس.

تعدي سائق على فتاة التجمع الخامس

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من فتاة تفيد باعتداء سائق تطبيق ذكي عليها بالضرب بدائرة القسم.

وأضافت الفتاة انها كانت في طريقها لأداء مشوار داخل القاهرة الجديدة، فقامت بطلب سيارة أجرة عبر التطبيق، إلا أنها ألغت الرحلة قبل وصول السائق، وإن السائق لم يتقبل الأمر، وتوجه إلى الموقع الذي كانت قد حددته في الطلب.

وتابعت، انه عند وصوله الى الموقع المحدد فى الطلب نزل من السيارة واعتدى عليها باستخدام سلك كهربائي، مسببًا لها إصابات بالغة في الوجه وصلت إلى مرحلة الغرغرينا وفقًا للفحص الطبي.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من تحديد المتهم، وتم ضبطه وإقتياده الى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فتاة التجمع فتاة التجمع الخامس تعدي سائق على فتاة التجمع الخامس تعدي سائق على فتاة التجمع التجمع الخامس مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة

مواد متعلقة

القبض على مالك أستوديو تلفزيوني غير مرخص في التجمع الخامس

وصول المتهمين في قضية سارة خليفة إلى محكمة التجمع الخامس

الأكثر قراءة

لماذا لا تجد بائعة الجبن مكانا في عالم الشاركس؟

نتيجة مباراة الزمالك وديكيداها بعد مرور 15 دقيقة

البلدي تتراجع 6 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

بعد محاصرتهما بالشائعات، منة شلبي تعلن زواجها من منتج شهير

علاء عبد العال يعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة حرس الحدود بالدوري الممتاز

أزمات سد النهضة وغزة تتصدر رسائل السيسي لقادة أوروبا وأفريقيا وكوريا الجنوبية وماليزيا (فيديو)

التضامن تشارك في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى البرلمانيين العربي الآسيوي

حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي 2025 (بث مباشر)

خدمات

المزيد

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر صرف الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الجمعة

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع بتروجت.. الزمالك والبنك الأهلي.. ريال مدريد ضد برشلونة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحكم الشرعي في إخفاء أغراض الآخرين بقصد المزاح ؟

ما حكم الشرع في تهرب بعض التجار من الضرائب؟ مفتي الجمهورية يجيب

عباقرة ولكن مجهولون.. أبان المُحاربي، صحابي رأى إبط رسول الله

المزيد
الجريدة الرسمية