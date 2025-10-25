السبت 25 أكتوبر 2025
حوادث

تأجيل محاكمة "ابنة مبارك المزعومة" في سب وقذف رجل أعمال

قررت المحكمة الاقتصادية فى الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد فوزى  تأجيل محاكمة المتهمة "م.ي" الشهيرة بـ"ابنة مبارك" في سب وقذف والتشهير برجل أعمال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 29 نوفمبر للحكم.

وكانت المحكمة قررت في الجلسة السابقة تأجيل القضية لسداد الرسوم والاطلاع. 

وعقتد الجلسة برئاسة المستشار أحمد فوزي، وبعضوية المستشارين: ياسمين أحمد علي، خالد عبد السلام أصلان، محمد عصام فؤاد، وبسكرتارية الجلسة مصطفى يسري.

وتأتي هذه القضية الجديدة ضد مروة يسري، صاحبة الحساب الشهير على "تيك توك" المعروف باسم "ابنة مبارك"، بعد صدور حكم سابق ضدها بالسجن عامين وغرامة 100 ألف جنيه في قضية سب وقذف الفنانة وفاء عامر.

وفي القضية الحالية، التي تحمل رقم 1385 لسنة 2025 جنح اقتصادية، تتهم النيابة العامة المتهمة بأنها قامت بسب وقذف رجل الأعمال (أ. و.) عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدمة ألفاظًا وعبارات خادشة للشرف والاعتبار، من شأنها أن تسيء إلى سمعته أمام مجتمعه ومخالطيه. 

وكشفت التحقيقات أن مروة يسري انتهكت حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه، وقامت بنشر محتوى مسيء عبر وسائل إلكترونية، بهدف التشهير، مما تسبب في إزعاج ومضايقة المجني عليه، وهو ما اعتبرته النيابة إساءة استخدام لوسائل الاتصالات.

وعليه، قررت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال إحالة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية لمحاكمتها وفقًا للقانون.

