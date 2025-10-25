السبت 25 أكتوبر 2025
حوادث

القبض على سيدة بتهمة سرقة حذاء شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالبساتين

المتهمة
المتهمة

ألقت أجهزة الأمن، القبض على سيدة لاتهامها بسرقة حذاء رياضي، خاص بأحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بدائرة قسم شرطة البساتين.

تفاصيل الواقعة

بدأت الواقعة بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر قيام سيدة بسرقة حذاء رياضي من أحد المعاقين بالقاهرة، ما أثار موجة من الغضب والتعاطف مع الضحية.

الأمن يكشف ملابسات فيديو إلقاء حجارة على سيارة بالفيوم

ضبط شخص بالإسكندرية بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

وعقب الفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية السيدة وضبطها، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين.

وبمواجهتها، أقرت بارتكابها الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة.

الجريدة الرسمية