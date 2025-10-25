القبض على سيدة بتهمة سرقة حذاء شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالبساتين

ألقت أجهزة الأمن، القبض على سيدة لاتهامها بسرقة حذاء رياضي، خاص بأحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بدائرة قسم شرطة البساتين.

تفاصيل الواقعة

بدأت الواقعة بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر قيام سيدة بسرقة حذاء رياضي من أحد المعاقين بالقاهرة، ما أثار موجة من الغضب والتعاطف مع الضحية.

وعقب الفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية السيدة وضبطها، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين.

وبمواجهتها، أقرت بارتكابها الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة.

