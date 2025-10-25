السبت 25 أكتوبر 2025
حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو إلقاء حجارة على سيارة بالفيوم

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات فيديو إلقاء حجارة على سيارة بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء حجارة على سيارة وإحداث تلفيات بها بمحافظة الفيوم.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 16 أكتوبر الجاري، تلقى مركز شرطة سنورس بلاغا  من أحد المواطنين مقيم بدائرة المركز، بتعرضه ونجله للاعتداء اللفظي والبدني من شخص يعاني من مرض نفسي، قام بإلقاء الحجارة على سيارته وإحداث تلفيات بها، وسابقة قيامه بإضرام النيران بمسكنه عام 2024 دون أن يُبلغ حينها لظروفه الصحية.

فيديو إلقاء حجارة على سيارة بالفيوم 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجرى إيداع المتهم بأحد مراكز العلاج النفسي بالفيوم لتلقي الرعاية والعلاج اللازم.

ضبط شخص بالإسكندرية بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

القبض على نجل السيدة المشردة في العباسية بعد تداول مقطع فيديو مؤثر

الفيوم سنورس فيديو متداول إلقاء حجارة حوادث الشرطة المصرية علاج نفسي

الجريدة الرسمية