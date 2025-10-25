الأمن يكشف ملابسات فيديو إلقاء حجارة على سيارة بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء حجارة على سيارة وإحداث تلفيات بها بمحافظة الفيوم.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 16 أكتوبر الجاري، تلقى مركز شرطة سنورس بلاغا من أحد المواطنين مقيم بدائرة المركز، بتعرضه ونجله للاعتداء اللفظي والبدني من شخص يعاني من مرض نفسي، قام بإلقاء الحجارة على سيارته وإحداث تلفيات بها، وسابقة قيامه بإضرام النيران بمسكنه عام 2024 دون أن يُبلغ حينها لظروفه الصحية.

فيديو إلقاء حجارة على سيارة بالفيوم

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجرى إيداع المتهم بأحد مراكز العلاج النفسي بالفيوم لتلقي الرعاية والعلاج اللازم.

