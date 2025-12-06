تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة الإمارات في كأس العرب

18 حجم الخط

يخوض منتخب مصر المشارك في كأس العرب، اليوم السبت، مواجهة صعبة، أمام منتخب الإمارات في الجولة الثانية بدور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة بالبطولة.

تشكيل منتخب مصر الأقرب لمواجهة الإمارات

استقر حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر على التشكيلة الأساسية، التي يعتزم الدفع بها أمام منتخب الإمارات، في اللقاء الذي يجمعهما على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

ومن المتوقع أن يدخل منتخب مصر مباراته اليوم أمام الإمارات بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام.

الدفاع: يحيى زكريا - رجب نبيل - محمود حمدي الونش (ياسين مرعي) - أكرم توفيق.

الوسط: غنام محمد - محمد مجدي أفشة - محمد النني.

الهجوم: إسلام عيسى - مروان حمدي - مصطفى سعد ميسي.

منتخب مصر يختتم استعداداته

وأدى منتخب مصر مرانا خفيفا، أمس الجمعة، تجنبا للإجهاد، وركز الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان، على مراجعة التعليمات الفنية المقرر تنفيذها أمام نظيره الإماراتي، وواجبات كل لاعب خلال اللقاء وسرعة التحول من الدفاع للهجوم والعكس.

وطالب طولان، لاعبيه بالفوز بالنقاط الثلاث، وضرورة التعامل بجدية مع الفرص التهديفية ومحاولة التسجيل المبكر لتصدير الارتباك للمنافس مع الحفاظ على تأدية الواجبات الدفاعية، محذرا من قوة المنتخب الإماراتي الذي يملك حلولا كثيرة.

موعد مباراة مصر والإمارات

مباراة منتخب مصر ضد الإمارات، تقام مساء اليوم السبت 6 ديسمبر على استاد لوسيل، وتنطلق أحداثها في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت الدوحة.

منتخب مصر يستعد لمواجهة الإمارات، فيتو

القنوات الناقلة لمباراة لمباراة مصر والإمارات

وتنقل قناة بي إن سبورت المفتوحة مباراة منتخب مصر أمام الإمارات على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكأس القطرية أيضا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية، كما تنقلها قناة إم بي سي مصر.

استبعاد كريم فؤاد قائمة من منتخب مصر

وأثبتت الأشعة التي خضع لها كريم فؤاد، لاعب منتخب مصر المشارك في كأس العرب، إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وتحتاج إصابة كريم فؤاد للعلاج لمدة من 4 إلى 6 أسابيع وبالتالي تأكد استبعاده من قائمة منتخب مصر ببطولة كأس العرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.