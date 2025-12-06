15 دعاء من الكتاب والسنة يمكن أن تبدأ بها يومك

18 حجم الخط

دعاء الصباح من الأدعية المهمة التي يبدأ بها المسلم يومه ويستفتح بتكرار الأذكار والصلاة على النبي طلبا لرضا الرحمن واستعانة به وتفويض الأمر كله، لهذا نقدم 15 دعاء يمكن أن يبدأ بها المسلم يومه

الأوقات التي يستحب فيها الدعاء

هناك أوقات يستجاب فيها الدعاء، مظنة إجابة الدعاء أكثر من غيرها، منها:

1- وقت السَّحَر، لذلك قال ربنا: {وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ} (آل عمران:17)، وقال: {كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} (الذاريات:17-18)، وهو الوقت الذي يتجلَّى الله فيه على عباده، وينزل فيه إلى سماء الدنيا، يقترب فيه من عباده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثُلثُ الليلِ الآخِرُ، يقول: من يدعوني، فأستجيبَ له؟ من يسألني، فأعطيَه؟ من يستغفرُني، فأغفرَ له؟". ومعلوم أن ثلث الليل في بلد ينتهي، ويبدأ ثلث آخر في ما يليه، وهكذا، ولذلك نأخذ من مضمون الحديث قرب الله من عباده قربا لا نفرق نحن. وحسبنا أن نستفيد من هذا.

2- ما بين الأذان والإقامة، فهذا وقت يستجاب فيه الدعاء، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الدعاءَ لا يُردُّ بينَ الأذان والإقامة، فادعوا"(2).

3- ساعة الجمعة، والله أعلم متى هي، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في الجمعة ساعة، لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي، يسأل الله خيرًا إلا أعطاه"(3)؛ لذلك يدعو المسلم كثيرًا يوم الجمعة لعله يوافق هذه الساعة.

4- الدعاء في السجود؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: "أقربُ ما يكون العبدُ من ربِّه وهو ساجد، فأكثِروا الدعاءَ"(4).

5- دعاء الإنسان لأخيه بظهر الغيب، أي وهو غائب عنك؛ لأن هذا الدعاء فيه إخلاص، فلو دعوت لأخيك في حضرته ربما كنت تريد بذلك أن ترضيه أو ترائيه، أما دعاؤك له وهو بعيد عنك، فهذا دليل الإخلاص في الدعاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكَّل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكَّل به: آمين ولك بمثل".

6- دعاء الصائم حين يفطر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن للصائم عند فطره لدعوةً ما ترد"(6). وقال: "ثلاثة لا يُرَدُّ دعاؤهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم، يرفعها الله فوق الغمام يوم القيامة، ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب عز وجل: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين".

7- الدعاء عند الاستيقاظ من الليل، ففي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من تعارَّ (أي: استيقظ) من الليل فقال:لا إله إلا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمدلله، وسبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولاحول ولاقوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي. أو دعا؛ استجيب له، فإن توضأ وصلَّى قُبِلَت صلاته"(8).





15 دعاء يمكن أن تبدأ بها صباحك

أهمية دعاء الصباح

يعتبر دعاء الصباح واحدًا من أذكار المسلم، والذي يعتبر من الأعمال المستحبة في الصباح مع الإكثار من ذكر الله تعالى، فعن أنس بن مالك قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"من قال حين يُصبح أو يُمسي اللهم إني أصبحتُ أُشهدك، وأُشهد حملة عرشك، وملائكتك، وجميع خلقك، أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وأنَّ محمدًا عبدك ورسولك، أعتق اللهُ رُبْعَه من النار، فمَن قالها مرتين أعتق اللهُ نصفَه، ومَن قالها ثلاثًا أعتق اللهُ ثلاثةَ أرباعه، فإن قالها أربعًا أعتقه اللهُ من النار".

15 دعاء يمكن أن تبدأ بها صباحك

"اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده".

2- "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

3- "رضيتُ باللهِ ربا وبالإسلام دينًا وبمحمدٍ صلى الله عليه وسلم نبيًا".

4- "بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيءٌ، في الأرضِ، ولا في السماء، وهو السميع العليم".

5- "حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم".

6- "اللهم إني أسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا".

7- "أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق".

8- "اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والكسل والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال".

9- "يا رب اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا للجنة لا يسد

10- "اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر، والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق".

11- "ربي إني احتسبت يومي هذا لوجهك الكريم، فيسره لي وبارك لي فيه، وتقبله مني، اللهم أرني ما يرضيك، واسمعني ما يرضيك، وانطقني ما يرضيك، واستعملني في طاعتك، وافتح لي أبواب رحمتك، وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم رزقًا حلالًا طيبًا، يرضيني يا رب العالمين".

12-"اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر".

13- "اللهم يا من توزعت الأرزاق بكرمه، وتنفس الصُبح بأمره، بلِغنا أسمى مراتب الدُنيا وأعلى منازل الآخرة، اللهم ارزقنا إجابة الدعاء، وصلاح الأبناء، وبركة العطاء".

14- "اللهم صب علينا الخير صبًا صبًا ولا تجعل عيشنا كدًا كدًا".

15- "يا رب اجعل لنا من أمرنا فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقًا حلالًا واسعًا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.