كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو، تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام عدد من قائدي سيارات الأجرة بالتعدي على آخر بالقاهرة.

الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بين سائقي أجرة بسبب أولوية تحميل الركاب بالأزبكية

بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وأن ما حدث هو مشاجرة بين أربعة سائقين، أصيب ثلاثة منهم بجروح متفرقة، وجميعهم يقيمون في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وذلك لخلاف نشب بينهم حول أولوية تحميل الركاب بأحد المواقف بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

مشاجرة بين سائقي أجرة بسبب أولوية تحميل الركاب

وخلال المشاجرة تعدى المتهمون على بعضهم بالضرب باستخدام سلاح أبيض وثلاث عصي خشبية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الواقعة. وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة بسبب الخلاف على الدور بالموقف.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

