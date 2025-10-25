السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على صانعتى محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بالبساتين

القبض على صانعتى
القبض على صانعتى محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صانعتى محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بالبساتين.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، رصدت قيام فتاتين من صانعات المحتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمنت ظهورهما وهما تؤديان رقصات بملابس خادشة للحياء العام، فى محاولة لجذب المتابعين وزيادة نسب المشاهدة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكورتين (لهما معلومات جنائية) أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة، وعُثر بحوزتهما على 3 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل رقمية تؤكد نشاطهما الإجرامي في نشر المقاطع المشار إليها.

 

وبمواجهتهما، أقرتا بقيامهما بتصوير وبث تلك المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعى لتحقيق أرباح مالية من المشاهدات. 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتهما إلى جهات التحقيق المختصة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صانعات محتوى الإدارة العامة لحماية الآداب البساتين مقاطع خادشة للحياء وزارة الداخلية الامن العام جرائم الانترنت مواقع التواصل الاجتماعي

مواد متعلقة

الداخلية تعلن تفاصيل ضبط المتهمين بالاعتداء على مسن السويس

الأمن يكشف ملابسات فيديو استغاثة سائق لمنع الاستيلاء على سيارته بالخصوص

الأمن يكشف ملابسات واقعة التعدي على فرد شرطة أثناء فض مشاجرة بالمنيا

الداخلية تكشف تفاصيل ادعاء سيدة اقتحام قوة أمنية لمنزلها بالدقهلية

ضبط قائد سيارة تعدى على طالبة بألفاظ خادشة للحياء بطريق الأوتوستراد

ضبط 4 ملايين جنيه في حملات أمنية ضد الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

كشف ملابسات فيديو محاولة سرقة هاتف بأسلوب "الخطف" بالسيدة زينب

ضبط شاب زعم قدرته على استخراج موافقات لإقامة الأجانب بأسيوط

ads

الأكثر قراءة

انخفاض في البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت (آخر تحديث)

رئيس أركان القوات البرية الباكستانية يشيد بدور مصر في تحقيق استقرار الشرق الأوسط

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

مجلس الوزراء: السبت المقبل إجازة رسمية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

قبل الافتتاح الرسمي، رؤساء ومسئولون زاروا المتحف المصري الكبير

بعد واقعة مسن السويس، تعرف على حالات الإخلاء الفوري لوحدات الإيجار القديم

موعد صرف مرتبات نوفمبر 2025 للعاملين بالدولة

القبض على صانعتى محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بالبساتين

خدمات

المزيد

انخفاض في البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت (آخر تحديث)

استقرار في سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

ضوابط تحديد مواعيد الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

حالات مسموح فيها بدخول السلطات للمنازل في قانون الإجراءات الجنائية

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشجار مع الخال في المنام وعلاقته بوجود خلافات ومشاكل

سرية زيد بن حارثة وقصة بنت النبي مع زوجها في جمادى الأولى

كيف رد سيدنا إبراهيم على مجادلة قومه له؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية