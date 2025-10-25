ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صانعتى محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بالبساتين.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، رصدت قيام فتاتين من صانعات المحتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمنت ظهورهما وهما تؤديان رقصات بملابس خادشة للحياء العام، فى محاولة لجذب المتابعين وزيادة نسب المشاهدة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكورتين (لهما معلومات جنائية) أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة، وعُثر بحوزتهما على 3 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل رقمية تؤكد نشاطهما الإجرامي في نشر المقاطع المشار إليها.

وبمواجهتهما، أقرتا بقيامهما بتصوير وبث تلك المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعى لتحقيق أرباح مالية من المشاهدات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتهما إلى جهات التحقيق المختصة.

